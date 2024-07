Les Kings seraient les mieux placés pour récupérer DeMar DeRozan

Déjà sur la piste de Brandon Ingram pour trouver ce super attaquant qui fera le lien entre De’Aaron Fox et Domantas Sabonis, les Kings auraient un autre cible en vue, et il s’agit de DeMar DeRozan. L’arrière-ailier des Bulls est sur le départ, et quelques formations envisagent de le récupérer via un « sign-and-trade ». Le Heat, les Lakers ou les Spurs sont des destinations envisagées.

Mais Adrian Wojnarowski prévient que les Kings ont appelé les Bulls, et que ça pourrait bouger dans les 24 ou prochaines 48 heures.

« DeMar DeRozan a certainement joué son dernier match avec les Chicago Bulls », a déclaré le plus célèbre des insiders NBA. « L’équipe qui s’est rapprochée de lui et qui essaie de trouver un scénario de « sign-and-trade », ce sont les Kings. Ils ont discuté cette semaine. Ils vont avoir besoin d’une troisième équipe impliquée dans un échange. Chicago, même s’ils sont prêts à faciliter les choses pour aider DeMar DeRozan à obtenir plus que la « midlevel exception », ne veut pas récupérer des contrats, en tout cas des contrats importants. Ils auront besoin d’une troisième équipe pour prendre en charge un gros salaire. Ces conversations se poursuivent. Je pense qu’il y a d’autres scénarios pour DeMar DeRozan, mais je pense que Sacramento est l’équipe à suivre d’ici la fin du moratoire dans les 24 à 48 heures ».

En clair, si les Kings se séparent d’un ou deux joueurs pour récupérer DeMar DeRozan, ces derniers prendront la direction d’une troisième équipe (Utah, Detroit…). On pense évidemment à Kevin Huerter, voire Harrison Barnes comme monnaie d’échange.