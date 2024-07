Napheesa Collier touchée, ses Jeux olympiques en danger ?

Comme la saison WNBA poursuit son chemin alors que les Jeux olympiques se rapprochent, les joueuses de Team USA peuvent prendre le risque de se blesser au pire des moments. C’est peut-être ce qu’il s’est passé avec Napheesa Collier.

Le joueuse du Minnesota Lynx, élue MVP de la Commissioner’s Cup il y a dix jours, s’est blessée au pied gauche, toute seule, en troisième quart-temps face au Connecticut Sun. Terminant la partie avec 9 points, son plus petit total depuis 29 matches !

Pour l’instant, les précisions concernant cette blessure ne sont pas connues, mais à trois semaines des JO de Paris, c’est mécaniquement inquiétant. Surtout que Napheesa Collier, ancienne rookie de l’année et qui est passée par la France, en remportant même la Coupe de France avec Lattes Montpellier, est une des favorites pour le trophée de MVP cette saison.

En effet, la quadruple All-Star tourne à 20 points, 10.2 rebonds et 3.7 passes de moyenne, ce qui fait d’elle la sixième meilleure marqueuse (et la quatrième au rebond) de la ligue, dans l’équipe qui possède le troisième bilan, derrière le Connecticut Sun et le New York Liberty.