Le Minnesota Lynx fait du bruit en remportant la Commissioner’s Cup

Même si le New York Liberty n’a pas pu jouer cette finale de la Commissioner’s Cup sur son parquet du Barclays Center, à cause de la Draft NBA, Breanna Stewart et ses coéquipières partaient tout de même favorites à l’UBS Arena de Long Island. Leurs fans étaient ainsi venus en nombre pour les voir réaliser le doublé.

Sauf que ça ne s’est pas passé comme espéré pour les fans locaux. Les joueuses de New York semblaient pourtant prendre l’ascendant en fin de première mi-temps. Mais la défense de Minnesota a perturbé Sabrina Ionescu (23 points, 10 rebonds mais 7 pertes de balle) et Breanna Stewart (24 points, 11 rebonds mais 5 pertes de balle).

En volant des ballons, le Lynx a ainsi pu s’offrir pas mal de contre-attaques (20 à 6 dans le domaine) qui ont fait très mal au Liberty. D’autant que Minnesota a été particulièrement adroit de loin (14/29 dont 6/8 pour la seule Bridget Carleton) et a pu compter sur les paniers précieux de Cecilia Zandalasini en sortie de banc.

De quoi permettre à Napheesa Collier, élue MVP du match, et ses coéquipières de filer vers la victoire (94-89) et donc de remporter un bonus de 30 000 dollars chacune.

« Vous devez parler de nous maintenant, vous n’avez pas le choix »

« Vous devez parler de nous maintenant, vous n’avez pas le choix », a lâché Cheryl Reeve, la coach du Lynx. « Nous ne nous soucions pas vraiment de ce que vous pensez mais nous pouvons vous dire : « Vous devez parler de nous ». Nous venons de battre une « Superteam ». Vous savez à quel point c’est difficile ? Parce que vous aimez vos « Superteam ». Vous ne voulez parler que de ça. Mais nous venons de battre une « Superteam ». Parlons-en ».

Déjà à la tête de l’équipe lorsque celle-ci régnait sur la WNBA, entre 2011 et 2017 (quatre titre et deux Finals perdues), Cheryl Reeve peut en tout cas apprécier le retour au premier plan de sa franchise, actuellement à la 3e place de la ligue avec 13 victoires pour 3 défaites, derrière le New York Liberty et le Connecticut Sun.

« Nous avons beaucoup de menaces offensives, mais en défense, nous sommes très solides », a rajouté Napheesa Collier sur ce qui permet à cette équipe de retrouver le haut du tableau. « C’est pourquoi il est si difficile de jouer contre nous. Nous sommes agressives et nous avons la volonté de tout donner [parce que] nous nous protégeons mutuellement. C’est l’équipe la plus talentueuse et la plus fun que j’ai connue depuis que je suis ici. Nous voulons construire sur cette base, mais nous ne voulons pas que ce (titre à la Commissioner’s Cup) soit notre apogée. Nous voulons atteindre de plus grands objectifs à la fin de la saison. »

À noter que la Français Olivia Epoupa, très peu utilisée par le Lynx cette saison, n’est pas rentrée en jeu.