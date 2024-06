Le New York Liberty met fin à l’invincibilité du Connecticut Sun

Dans un remake des demi-finales la saison passée, le New York Liberty a profité d’un fracassant quatrième quart-temps exceptionnel pour infliger au Connecticut Sun sa première défaite de la saison (82-75). Malgré l’absence de la meneuse de jeu Courtney Vandersloot, les coéquipières de Sabrina Ionescu (24 points) signent une 6e victoire de rang, et elles égalent le meilleur début de saison de l’histoire de la franchise avec 10 victoires en 12 matches. Un succès qui lui permet de valider son statut de numéro 1 pour la Commissioner Cup.

« Nous avions conscience qu’il s’agissait d’un match important pour nous, d’un match pour s’affirmer, car elles étaient invaincus. C’est énorme pour la Commissioner Cup », souligne Sabrina Ionescu, impliqué dans 18 points de son équipe dans le quatrième quart-temps. « Même si le match avait l’air moche, même s’il était parfois décousu, nous sommes restées calmes et avons joué notre style de basket ».

New York avait pris 12 points d’avance dans le premier quart-temps avant de laisser le Sun revenir au score, au point même de passer devant de 7 points dans le 3e quart-temps. Sans s’affoler, le Liberty a repris la direction du jeu, pour faire la différence dans les huit dernières minutes.

Jonquel Jones fait très mal

« L’alchimie que nous avons construite l’année dernière et les expériences que nous avons eues nous aident aujourd’hui », insiste Sandy Brondello, l’entraîneur du Liberty. « Nous nous sommes stabilisées, notre défense est passée à un autre niveau. Je pense que nos relations passent même à un autre niveau, indépendamment de ce qui se passe dans les autres quart-temps. Nous avons atteint un nouveau supérieur et je pense que c’est la capacité qu’ont les très bonnes équipes ».

A côté d’Ionescu, Jonquel Jones a fait très mal à ses anciennes partenaires avec 22 points, 8 rebonds, 5 passes et 4 contres ! Selon ESPN, les joueuses du Sun ont shooté à 1 sur 16 aux tirs face à Jones ! Pour le Sun, c’est donc une première défaite après avoir débuté la saison sur neuf victoires de suite. Il faut rappeler que Connecticut n’avait toujours pas affronté le Liberty, ni les Aces de Las Vegas.

« Je ne crois pas que nous ayons eu en tête l’idée de terminer la saison invaincues », assure Stephanie White, la coach de Connecticut. « Nous allons prendre du recul et regarder les vidéos… Nous verrons les domaines dans lesquels nous avons eu des ratés. Nous nous en occuperons, nous les corrigerons et nous allons de l’avant pour être meilleures contre Indiana. Je ne suis pas inquiet pour cette équipe. C’est un groupe de vétérans. Elles ont conscience des hauts et des bas d’un championnat. Au final, quand vous jouez contre de grandes équipes, c’est la constance pendant 40 minutes qui compte. C’est de l’acharnement pendant 40 minutes. C’est la discipline pendant 40 minutes. Les détails pendant 40 minutes. C’est l’effort à plusieurs niveaux pendant 40 minutes, et nous n’avons pas réussi à mettre en place 40 minutes ce soir et elles l’ont fait. »