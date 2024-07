La Grèce rejoint la Slovénie en demi-finale pour un choc Doncic-Antetokounmpo

Après la Slovénie de Luka Doncic, la Grèce a fait le job jeudi soir en disposant de l’Égypte (93-71) pour assurer à son tour sa place en demi-finale du TQO du Pirée, à domicile. Malgré l’absence de Giannis Antetokounmpo, laissé au repos, la sélection de Vassilis Spanoulis a maîtrisé son sujet, prenant le large en troisième quart-temps avec un Nick Calathes en métronome pour alimenter le quatuor Mitoglou-Charalampopoulos-Papanikolaou-Papagiannis.

Le plateau des demi-finales, qui se disputeront ce samedi, est à présent complet, et la rencontre entre la Slovénie et la Grèce fait forcément office de « méga choc » entre deux superstars NBA, Luka Doncic d’un côté, et Giannis Antetokounmpo de l’autre. En finale, le vainqueur du choc entre la Slovénie et la Grèce retrouvera le vainqueur du match entre la Croatie et la République Dominicaine.

Les Bahamas toujours là

Dans les trois autres tournois de qualification, on retiendra la qualification du Liban, à Valence, pour défier les Bahamas de Deandre Ayton, Eric Gordon et Buddy Hield. Dans l’autre demi-finale, l’Espagne, devant son public, affrontera la Finlande.

À Riga, le Cameroun rêve encore des Jeux olympiques et défiera la Lettonie, poussée par son public. Dans l’autre demi-finale, le Brésil affrontera les Philippines. Enfin, à San Juan, la Lituanie de Domantas Sabonis affrontera l’Italie, tandis que le Mexique devra défier Porto Rico. Les finales auront ensuite lieu dimanche.