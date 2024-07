La Slovénie reste en vie et se retrouve à deux victoires de Paris

La frayeur du match contre la Croatie est effacée. La Slovénie s’est qualifiée pour les demi-finales du TQO du Pirée en Grèce jeudi, grâce à son succès sur la Nouvelle-Zélande. Les Slovènes devaient l’emporter de dix points minimum pour éviter l’élimination, voire l’emporter de 29 unités pour prendre la tête du groupe A, mais ils ont finalement échoué d’un rien, vainqueurs 104-78. Luka Doncic a une fois de plus été le détonateur de ce large succès avec un triple-double XXL : 36 points (mais à 9/25 au tir…) 11 rebonds et 10 passes décisives.

La Slovénie s’était mise sur la voie royale pour tout renverser en menant 27-9 dès la fin du premier quart-temps. Mais les Tall Blacks ont su faire le dos rond, et revenir avant la pause faisant parcourir le doute dans les têtes de la sélection européennes (46-39). Globalement en contrôle, les coéquipiers du naturalisé Josh Nebo, auteur de sa première prestation de choix avec son nouveau passeport (20 points, 12 rebonds), se sont un peu relâchés en fin de match. Les Néo-Zélandais sont revenus à -15, à moins de quatre minutes du buzzer final, à cinq petits points d’une potentielle sensation.

Un dernier coup de collier, puis Luka Doncic et les siens ont même pu rêver d’un scénario fou au buzzer alors que la star des Mavs et Josh Nebo ont eu le tir à 3-points pour s’assurer d’une victoire de 29 points et de la première place. Au lieu de cela, un affrontement avec la Grèce se profile en demi-finale pour un duel Doncic – Giannis savoureux. Une victoire contre l’Egypte dans la soirée de ce jeudi, et les Hellènes remporteront leur poule.

Une fin de match insensée envoie les Philippines en demi à Riga

Le scénario dingue des premiers matchs du jour de ces TQO a eu lieu à Riga, entre Philippins et Géorgiens. Ces derniers devaient l’emporter d’au moins 20 points pour dépasser les Philippines et obtenir une place en demi-finale. e contrat était rempli après 13 minutes de jeu et un score de 40 à 20, grâce à un 16-0 dans les cinq premières minutes ! Mais les coéquipiers de Goga Bitadze n’ont pas su tenir la distance face au 13/23 de loin de Justin Brownlee (28 points) et les siens.

Le pivot récemment re-signé par le Magic a alors tenté un coup de poker fou, alors que les Philippins avaient été envoyés aux lancers-francs à trois secondes de la fin. A +2 pour son pays, Goga Bitadze a profité du lancer adverse manqué pour tenter de manquer volontairement son geste au rebond, marquer ainsi contre son camp et envoyer le match en prolongations, offrant une ultime chance de cinq minutes pour créer l’écart ! Peine perdue, puisque la tentative de l’intérieur a rebondi autour du cercle sans rentrer pour un succès paradoxal (96-94) synonyme d’élimination.

https://youtu.be/BFTOD97ZbAY?si=Od3u9GdpMHz3WdEw