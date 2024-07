Bronny James : « Jouer avec mon père n’était pas ma priorité »

Drafté en 55e position par les Lakers, Bronny James fait partie des tous premiers rookies de sa cuvée à signer un contrat. C’est rare pour un second tour de Draft, et mardi, le fils de LeBron James a tenu sa première conférence de presse, et il sait que la pression sera énorme. Pour beaucoup, il est en NBA uniquement parce qu’il est le fils aîné de LeBron.

« C’est évident que la pression est amplifiée », a-t-il reconnu. « Je l’ai déjà vu sur les médias sociaux, sur Internet et sur d’autres sites où l’on disait que je ne méritais peut-être pas d’avoir une chance. Mais j’ai été confronté à ce genre de choses toute ma vie. Ce n’est donc pas différent, mais c’est plus amplifié, c’est sûr. Mais je m’en sortirai. »

Mais pourquoi ne pas être resté en NCAA pour parfaire sa formation, alors qu’il n’avait joué qu’une demi-saison à cause de ses problèmes cardiaques ? « J’ai le sentiment que je pourrais davantage travailler sur mon jeu en NBA », répond-il. « J’ai le sentiment qu’on me donnera l’occasion de montrer ce que je sais faire parce que je n’ai pas eu beaucoup d’occasions à USC. Rob (Pelinka) m’a dit qu’il y avait un excellent système de formation ici, et je veux juste venir travailler et m’améliorer chaque jour ».

Alors que LeBron James avait exprimé le rêve de jouer avec son fils, l’intéressé assure qu’il n’en avait pas fait un objectif : « Je n’ai jamais vraiment pensé que j’allais jouer avec mon père. C’était toujours un élément à prendre en compte, mais ce n’était pas ma priorité ».

Dans l’immédiat, Bronny ne va pas jouer avec son père, mais avec l’équipe de Summer League. Les dirigeants ont annoncé qu’il serait en tenue pour les California Classic et Las Vegas Summer Leagues.