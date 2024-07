Puma se veut au rendez-vous de l’été et a commencé le mois de juillet en ce sens en mettant deux de leurs modèles sortis cette saison à l’honneur, la All-Pro Nitro et la Scoot Zeros. L’équipementier allemand a opté pour deux coloris « Sunset Glow » inspirés de couchers de soleil d’été, entre rose et orange.

Première chaussure signature de Scoot Henderson, la Puma Scoot Zeros est ornée d’une tige en deux teintes de rose contrastée par une bande « Formstrip » en bleu ciel et bleu marine apparaissant comme une flamme sur l’empeigne. Le « S » de Scoot Henderson apparaît également en bleu ciel sur la languette.

Sortie plus tôt en début de saison, la Puma All-Pro Nitro « Sunset Glow » dispose également de bandes roses sur sa tige complétée par deux teintes d’orange, ainsi que des bandes « PWR Tape » en noir pour compléter le maintien, et une semelle orange et blanche.

Les coloris « Sunset Glow » de la All-Pro Nitro et la Scoot Zeros sont disponibles sur Basket4Ballers, respectivement au prix de 130 euros et 110 euros.