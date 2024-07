Les Suns toujours en quête d’un meneur

« Il ne fait aucun doute que nous devons examiner l’ensemble de l’effectif et parler du meneur de jeu. C’est un sujet brûlant ici, que ce soit avec vous, les médias, les joueurs, le front office. Nous devons y réfléchir. Nous devons être capables de jouer sans. Nous devons probablement en avoir un. Nous devons être polyvalents. Nous devons jouer de différentes manières : plus grand, plus petit. Je pense que le poste de meneur de jeu a sa place. »

Dès sa prise de fonction, Mike Budenholzer a été interrogé sur l’absence d’un vrai meneur de jeu dans l’effectif des Suns, et la quête d’un « général des parquets » semble être unr priorité de l’intersaison à Phoenix.

« Insider » local, Gerald Bourguet rapporte ainsi que le club était intéressé par les profils de Kris Dunn, Monte Morris ou encore Kyle Lowry. Pour le premier, qui était déjà l’option la moins réaliste du lot, c’est déjà mort puisqu’il a choisi de s’engager avec les Clippers. Il faut dire qu’avec leurs finances dans le rouge écarlate, avec un « Big Three » qui prend 150 millions de dollars de salaires annuels, les Suns n’ont pas énormément de latitude.

Il leur faut donc recruter au salaire minimum, et les meneurs (défensifs et organisateurs) intéressants à ce prix sont rares. Monte Morris est peut-être l’option la plus intéressante, à condition que personne ne lui offre davantage d’argent. De son côté, Kyle Lowry devrait rester chez les Sixers, à en croire les bruits de couloir obtenus par Marc Stein, le natif de Philadelphie ne souhaitant pas s’éloigner de sa famille à ce stade de sa carrière.

Sinon, un retour de Cam Payne, qui a connu ses plus belles saisons en NBA chez les Suns, est envisageable.