Luka Garza prolonge pour deux ans aux Wolves

Kyle Anderson, Monte Morris, Jordan McLaughlin et Luka Garza sont les joueurs que les Wolves veulent prolonger cet été. Même si la situation est difficile, car les finances plombent les ambitions de la franchise. En tout cas, ils ont réussi à conserver le dernier.

En effet, l’intérieur de 25 ans a prolongé de deux saisons avec le salaire minimum, soit 2.1 millions de dollars pour la saison prochaine.

Luka Garza n’a joué que 25 matches la saison passée, pour 4 points de moyenne, et la majorité de ses minutes sont disputées quand les rencontres sont pliées. Mais comme Karl-Anthony Towns est souvent blessé (et pas forcément intransférable…), il peut toujours servir pour de courtes séquences, pour faire souffler Rudy Gobert et Naz Reid.

Ce dossier est donc réglé pour les Wolves. Mais la suite s’annonce compliquée. The Athletic précise d’ailleurs que les négociations avec Kyle Anderson n’avancent pas. L’intérieur voudrait un salaire important mais la franchise ne peut pas se le permettre, sous peine d’être sanctionnée. Dès lors, les deux camps seraient très éloignés actuellement et si une réunion n’est pas encore à exclure, il n’y a que peu de progrès à signaler pour l’instant.

Luka Garza Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 32 12 44.9 32.7 62.3 1.8 1.3 3.1 0.6 1.7 0.3 0.6 0.2 5.8 2022-23 MIN 28 9 54.3 35.9 78.8 1.2 1.1 2.3 0.6 1.5 0.1 0.5 0.1 6.5 2023-24 MIN 25 5 48.0 28.1 72.0 0.8 0.5 1.2 0.2 1.0 0.2 0.2 0.0 4.0 Total 85 9 48.8 32.5 70.3 1.3 1.0 2.3 0.5 1.4 0.2 0.5 0.1 5.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.