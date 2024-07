Les adieux des Warriors à Klay Thompson

On ne connait toujours pas précisément les conditions du départ de Klay Thompson aux Mavericks, mais la franchise a officialisé son transfert avec un message d’adieu publié sur les réseaux sociaux. Arrivé en 2011 comme 11e choix de la Draft, Thompson sait déjà que son numéro 11 sera retiré dans quelques années.

« Nous ne pouvons pas sous-estimer les contributions incroyables et légendaires de Klay Thompson avec les Warriors au cours de ses 13 années avec l’équipe, soulignées par quatre titres NBA, six finales NBA, cinq sélections au All-Star Game, et plusieurs records NBA, dont le plus grand nombre de points jamais marqués au cours d’un quart-temps dans l’histoire de la NBA (37) et le plus nombre de paniers à 3-points inscrits dans un match (14).

La quantité de joie et de bonheur que Klay a apporté aux fans des Warriors, aux natifs de la Baie de San Francisco et aux supporters de Dub Nation du monde entier a été immense et ne peut être négligée. Sa capacité à être performant dans des situations sous pression au plus haut niveau, y compris de nombreux exploits dans des Game 6, a contribué à définir sa carrière. L’héritage de Klay vivra pour toujours et nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons retirer son numéro 11 au Chase Center, où il rejoindra une foule d’immortels Warriors, y compris ceux qui ont contribué à façonner cette récente dynastie, y compris lui-même.

Nous remercions Klay pour ses contributions et lui souhaitons le meilleur alors qu’un nouveau chapitre de son parcours s’écrit. »

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 77 30 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.7 0.7 1.5 0.5 17.9 Total 793 33 45.3 41.3 85.8 0.5 3.1 3.5 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.