Drew Eubanks débarque au Jazz

Déjà costaude avec Lauri Markkanen, John Collins et Walker Kessler, la raquette du Jazz reçoit le renfort de Drew Eubanks. L’ancien intérieur des Spurs avait décidé de tester le marché, et de quitter les Suns, et ESPN annonce qu’il va s’engager pour un contrat de 10 millions de dollars sur deux ans. C’est plutôt une bonne affaire pour le Jazz, qui ne tape pas dans ses réserves.

Doté de grosses qualités athlétiques, mais incapable de shooter de loin, Eubanks apporte un nouveau profil au Jazz. Même s’il voulait prolonger aux côtés de Kevin Durant et Devin Booker, la franchise ne pouvait pas lui offrir davantage que le salaire minimum. A Utah, il va doubler son salaire, et c’était sa priorité.

« La franchise entière veut que je revienne l’année prochaine et je veux être un joueur des Phoenix Suns l’année prochaine », expliquait-il récemment. « Je prendrai la meilleure décision pour ma famille et moi-même le moment venu. »

A Phoenix, on l’a déjà remplacé avec la venue de Mason Plumlee, dont le profil est similaire avec de la détente et des mains sûres près du cercle.

Drew Eubanks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 SAN 23 5 57.7 0.0 84.6 0.3 1.2 1.5 0.3 0.5 0.1 0.4 0.2 1.8 2019-20 SAN 22 12 64.2 100.0 76.9 1.3 2.6 3.9 0.7 1.7 0.2 1.0 0.8 4.9 2020-21 SAN 54 14 56.6 100.0 72.6 1.4 3.1 4.5 0.8 1.6 0.3 0.8 0.9 5.8 2021-22 * All Teams 71 18 59.6 21.7 76.2 1.8 3.6 5.4 1.2 1.7 0.4 1.1 0.6 7.7 2021-22 * SAN 49 12 52.8 12.5 74.7 1.3 2.7 4.0 1.0 1.2 0.3 0.9 0.6 4.7 2021-22 * POR 22 30 64.6 26.7 78.4 3.0 5.5 8.5 1.6 2.8 0.8 1.6 0.5 14.5 2022-23 POR 78 20 64.1 38.9 66.4 1.7 3.7 5.4 1.3 2.2 0.5 0.9 1.3 6.6 2023-24 PHX 75 16 60.1 100.0 77.4 1.4 2.9 4.3 0.8 1.5 0.4 0.8 0.8 5.1 Total 323 16 60.6 38.3 73.4 1.5 3.1 4.6 1.0 1.7 0.4 0.9 0.9 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.