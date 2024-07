Priorité des Mavericks, Klay Thompson se fait draguer par LeBron James

Son départ de Golden State acté, Klay Thompson fait désormais partie des joueurs les plus courtisés de la « free agency ». La lutte semble désormais se resserrer autour de deux franchises pour l’accueillir, le finaliste sortant Dallas et les Los Angeles Lakers. Déjà actifs dès les premières heures de l’ouverture de l’intersaison, les Mavericks auraient fait de Thompson leur nouvelle priorité, en particulier suite au départ de Derrick Jones Jr vers les Clippers.

Selon Marc Stein, les Mavs sont toujours « concentrés à s’assurer d’un engagement de Klay Thompson et à boucler un ‘sign-and-trade‘ ». Les Warriors recevraient en échange la trade exception que la franchise texane a récupéré dans l’échange de Tim Hardaway Jr vers Detroit quelques jours plus tôt. Stein précise que ce possible échange n’interviendrait pas en réaction au départ de Derrick Jones Jr, et que les dirigeants de Dallas travaillaient à faire d’une pierre deux coups pour densifier leur effectif. C’est finalement Naji Marshall qui occupera numériquement la place de Jones Jr, après s’être engagé dans la soirée.

Autre prétendant de choix pour Klay Thompson, les Lakers avancent leurs pions avec LeBron James comme atout marketing. Alors qu’il n’est – techniquement – plus engagé avec les Angelinos, ESPN rapporte que le meilleur marqueur de l’histoire a appelé Thompson en personne pour tenter de le convaincre. Ce, alors que James avait expliqué ne pas s’impliquer dans les décisions des bureaux des Lakers, au moment de la recherche d’un nouvel entraîneur.

Sa future destination devra dans tous les cas rassurer Thompson quant à son avenir. ESPN ajoutait dimanche que l’arrière s’est senti non respecté par les Warriors l’été 2023, alors que les Warriors avaient décidé de ne pas le prolonger à ce moment-là et de jouer davantage la montre.