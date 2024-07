Les Jeux olympiques de Paris 2024 approchent à grand pas et Nike a fait le nécessaire pour être à la hauteur de l’événement en proposant quatre modèles estampillés « Team USA » : la Nike Ja 1 de Ja Morant et la KD 17 de Kevin Durant, déjà précédemment dévoilées. La Ja 1 de Ja Morant, qui regardera la compétition à la télé, bénéficie ici d’une tige en bleu marine entre mesh et cuir, contrastée par un « Swoosh » blanc. Les finitions en rouge et blanc sont présentes sur la semelle et également au niveau du col et de la languette.

La KD 17 de Kevin Durant, sélectionné pour sa part avec Team USA, adopte un coloris plus clair, avec une tige blanche assortie de renforts latéraux en TPU allant du bleu marine au rouge. La semelle extérieure ressort en bleu marine et rouge, tandis que le logo du joueur apparaît sur la languette en bleu marine sur fond blanc.

Pour compléter le tout, Nike a donc sorti une GT Cut 3 et une GT Cut Academy, toutes les deux habillées de façon similaire, avec une tige principalement blanche assortie de finitions en bleu-noir et également du rouge au niveau de la semelle, à l’avant sur la Cut 3, à l’arrière sur la version Academy.

En attendant le 27 juillet, les quatre paires sont à retrouver sur Basket4Ballers, à 120 euros pour la Ja 1, et 160 pour la KD 17, tandis que les GT Cut 3 « USA Basketball » et GT Cut « Academy » sont respectivement à 200 et 100 euros.

Ja 1

KD 17

Nike GT Cut 3

Nike GT Cut Academy