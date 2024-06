Les Celtics font revenir Neemias Queta et Luke Kornet

Une double re-signature pour les Celtics, puisque l’on apprend par ESPN et The Athletic que Luke Kornet et Neemias Queta ont accepté de rempiler avec les champions en titre. Pour Kornet, il s’agit d’un contrat d’un an. Pour Queta, il s’agit d’un contrat de plusieurs années.

Titrés il y a quelques semaines avec Boston, les deux intérieurs tenteront de réaliser le « back-to-back » la saison prochaine, en tant que remplaçants de Kristaps Porzingis en concurrence avec Al Horford, en attendant d’éventuelles signatures supplémentaires. Ils ont été utilisés à plusieurs reprises par Joe Mazzulla lors des derniers playoffs, en particulier Luke Kornet (pour 3.0 points et 3.2 rebonds de moyenne) après la blessure de Porzingis.

Si Luke Kornet s’est aussi installé dans la rotation de Boston en saison régulière (5.3 points, 4.1 rebonds et 1.1 passe), Neemias Queta (5.5 points et 4.4 rebonds) a lui passé le plus clair de son temps en G-League, du côté des Maine Celtics (14.4 points, 8.8 rebonds, 3.3 passes, 1.9 contre et 1.1 interception de moyenne), finalistes de ce championnat contre l’OKC Blue. Preuve que les choses tournent bien dans le Massachusetts…

Neemias Queta Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAC 15 8 44.7 0.0 64.7 0.9 1.1 2.1 0.4 1.2 0.1 0.4 0.5 3.0 2022-23 SAC 5 6 66.7 0.0 0.0 1.0 1.2 2.2 0.2 1.4 0.0 0.2 0.4 2.4 2023-24 BOS 28 12 64.4 0.0 71.4 1.9 2.5 4.4 0.7 1.8 0.5 0.5 0.8 5.5 Total 48 10 59.6 0.0 66.0 1.5 1.9 3.4 0.6 1.6 0.3 0.4 0.7 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Luke Kornet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 NYK 20 16 39.2 35.4 72.7 0.6 2.7 3.2 1.3 1.4 0.3 0.6 0.8 6.7 2018-19 NYK 46 17 37.8 36.3 82.6 0.6 2.3 2.9 1.2 0.9 0.6 0.5 0.9 7.0 2019-20 CHI 36 16 43.9 28.7 71.4 0.6 1.7 2.3 0.9 1.5 0.3 0.4 0.7 6.0 2020-21 * All Teams 31 11 43.6 25.4 50.0 0.5 1.7 2.2 0.8 0.7 0.1 0.2 1.0 3.4 2020-21 * BOS 18 14 47.3 25.0 50.0 0.7 2.2 2.9 1.1 1.1 0.1 0.3 1.4 4.4 2020-21 * CHI 13 7 33.3 26.1 50.0 0.1 1.1 1.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.5 2.0 2021-22 * All Teams 15 7 48.1 0.0 66.7 0.9 1.1 1.9 0.6 0.6 0.2 0.0 0.2 2.0 2021-22 * BOS 12 7 57.1 0.0 66.7 0.8 1.3 2.1 0.7 0.6 0.3 0.0 0.2 2.2 2021-22 * CLE 2 7 20.0 0.0 66.7 1.0 0.5 1.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 2.0 2021-22 * MIL 1 3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2022-23 BOS 69 12 66.5 23.1 82.1 1.3 1.6 2.9 0.8 1.2 0.2 0.4 0.7 3.8 2023-24 BOS 63 16 70.0 100.0 90.7 1.9 2.3 4.1 1.1 1.2 0.4 0.3 1.0 5.3 Total 280 14 50.2 32.3 81.1 1.0 2.0 3.0 1.0 1.1 0.3 0.4 0.8 5.0

