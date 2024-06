Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic ont le feu vert pour le tournoi pré-olympique

Dès mardi, le basket reprend ses droits sur les terrains avec les tournois pré-olympiques. Aux quatre coins de la planète, 24 formations seront en lice pour arracher l’un des quatre derniers tickets pour les Jeux olympiques de Paris. Ces quatre tournois se déroulent du 2 au 7 juillet prochain, à Athènes (Grèce), à Riga (Lettonie), à Valence (Espagne) et à San Juan (Porto Rico).

Au Pirée, deux superstars seront sur les parquets puisque Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic font partie des effectifs inscrits pour la compétition. Coach de la Grèce, Vassilis Spanoulis s’est séparé Michalis Lountzis et Nikos Chougkaz, et voici la liste des 12 : Kostas Papanikolaou, Giannis Antetokounmpo, Nick Calathes, Dinos Mitoglou, Thomas Walkup, Giannoulis Larentzakis, George Papagiannis, Kostas Antetokounmpo, Panagiotis Kalaitzakis, Vassilis Charalambopoulos, Vassilis Toliopoulos et Dimitris Moraitis.

Pour la Slovénie, voici les douze sélectionnés : Luka Doncic, Aleksej Nikolic, Klemen Prepelic, Edo Muric, Josh Nebo, Gregor Hrovat, Miha Cerkvenik, Luka Scuka, Ziga Dimec, Zoran Dragic, Vlatko Cancar et Leon Stergar. On note le grand retour à la compétition de Vlatko Cancar, et la première de Josh Nebo comme naturalisé.

Pour la Grèce, il faudra finir à l’une des deux premières places d’une poule où elle affrontera la République dominicaine, et l’Égypte, avant de croiser avec les deux meilleures équipes d’un groupe composé de la Slovénie, la Croatie, et la Nouvelle-Zélande.