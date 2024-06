Josh Nebo pourra jouer le TQO avec la Slovénie

En avril, l’idée de voir Josh Nebo rejoindre la sélection slovène pour le TQO (tournoi pré-olympique) était évoquée. Deux mois plus tard, c’est confirmé ou presque puisque le joueur a annoncé qu’il était désormais citoyen slovène, donc éligible pour faire équipe avec Luka Doncic et sa bande.

« Je suis très enthousiaste concernant cette opportunité et je me sens fier de pouvoir jouer pour l’équipe nationale slovène », a-t-il déclaré sur le site de la fédération nationale. « Je suis impatient de vivre les prochains événements et j’espère qu’ils seront réussis. Je promets aux fans que je vais faire mon maximum pendant les entraînements et les matches, pour obtenir les meilleurs résultats possibles. »

Josh Nebo, c’est un intérieur de 2m06, né à Houston, passé par Texas A&M en NCAA. Il a ensuite fait carrière en Lituanie puis en Israël, au Maccabi Tel Aviv depuis 2022. Cette année, il a tourné à 11.1 points et 7.3 rebonds de moyenne en Euroleague.

Néanmoins, sa place pour le TQO à Athènes, du 2 au 7 juillet prochain, n’est pas assurée puisque la FIBA n’autorise qu’un seul joueur naturalisé dans l’effectif de chaque nation pour les compétitions internationales. Et le groupe slovène en a déjà un, avec Mike Tobey.

En clair, un seul des deux pourra jouer le TQO, puis les Jeux olympiques de Paris en cas de qualification, et il faudra gagner sa place pendant le camp d’entraînement qui commence dans quelques jours.