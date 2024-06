Frank Ntilikina : « La défense doit de nouveau être notre ADN »

Disparu des radars NBA depuis que les Hornets l’ont coupé en février dernier, Frank Ntilikina a fait le choix de ne pas retrouver de club en fin de saison, afin de repartir sur des bases saines. Il faut dire qu’après deux, voire trois, saisons marquées par diverses blessures et petits pépins physiques, le meneur tricolore avait besoin de se retrouver et de se reconstruire.

Ayant récemment signé pour le Partizan Belgrade, qui va continuer en Euroleague, le joueur de 25 ans s’imaginerait bien suivre les pas de Dante Exum qui, comme lui, avait quitté la NBA par la petite porte avant de la retrouver (et les Finales NBA) après une expérience concluante au meilleur niveau européen.

Frank, comment vous sentez-vous physiquement, après une saison encore compliquée par les blessures ?

Ça va, ça va très bien. Comme vous le savez, j’ai passé beaucoup de temps hors des terrains, j’ai eu pas mal de blessures sur les dernières années mais j’ai mis en place pas mal de choses ces quatre derniers mois, et c’est pour ça que j’ai pris la décision de ne pas signer dans un club. Je voulais avant tout me relancer physiquement.

Comment avez-vous organisé votre préparation, sachant que l’année passée, vous aviez peut-être un peu trop forcé, ce qui avait amené à une blessure avant la Coupe du Monde ?

C’est clair que j’avais beaucoup plus de temps [que l’an passé]. C’était désagréable parce que le terrain me manquait, mais agréable parce qu’on a pu faire les choses dans l’ordre. C’est passé par beaucoup de repos et de soin déjà. Et puis du travail très analytique, avec un kiné, un autre kiné qui est mon frère, un préparateur physique et un coach de basket bien sûr. On a analysé les trois dernières années de ma carrière, où et pourquoi je me suis blessé. Où il y a eu des manques de force, des manques de mobilité. On voulait faire un plan à partir de ces analyses. Je me suis fait couper en février dernier, ça fait quatre gros mois qu’on fait cette analyse, avec des exercices précis, afin que je puisse arriver à un état de forme intéressant avec l’Equipe de France. J’ai eu un moment où mon corps ne suivait plus et, à 25 ans, ça fait quand même du bien de ressentir à nouveau ses sensations-là.

Vous avez pu retrouver le rythme des terrains du côté de Nanterre, sous la houlette de Pascal Donnadieu, l’assistant coach de l’Equipe de France, on imagine que ça vous a bien aidé pour garder le cap.

Ça m’a fait plaisir forcément. Quand Pascal est venu discuter avec mon camp et moi, c’était le moment idéal de reprendre le jeu en opposition. On a fait trois ou quatre bonnes semaines d’entraînement. Je remercie encore le groupe, car même si je n’ai fait que quelques semaines avec eux, j’avais vraiment l’impression de faire partie de l’équipe. D’ailleurs, il y a eu plusieurs appels du pied [pour essayer de me recruter] [rires]. On a pris les choses dans l’ordre. C’était déjà super de retrouver le terrain et l’ambiance de groupe.

Est-ce que le fait de signer au Partizan Belgrade aussi tôt dans l’intersaison, ça vous libère la tête et ça vous permet de vous concentrer pleinement sur les Bleus ?

Clairement. Je sens la différence par rapport à l’année dernière. Je ne veux pas dire que j’ai utilisé l’Equipe de France comme un tremplin l’an passé, mais je voulais un peu me montrer. C’est clair que d’avoir déjà son club, sa situation, ça libère l’esprit et je peux me concentrer plus facilement sur le présent. Sur chaque entraînement.

« On a certains des meilleurs joueurs du monde à leur poste »

Ne seriez-vous pas en train de nous faire une « Dante Exum », à savoir de signer au Partizan pour retrouver la NBA (et Dallas où vous avez déjà joué) rapidement ?

Sur le long terme, pourquoi pas. C’est l’objectif de retourner en NBA à un moment de ma carrière, pourquoi pas. Mais, pour être très honnête, je suis dans un état d’esprit où je suis vraiment sur le moment présent. Et j’ai encore du mal car je suis déjà très impatient de commencer avec le Partizan. Aujourd’hui, c’est l’Equipe de France et les Jeux Olympiques. Pour faire la meilleure compétition possible.

Avez-vous discuté avec Mathias Lessort, lui qui connaît bien le club ?

Oui, on a discuté pendant deux bonnes heures au téléphone. Même avant que je parle au coach du Partizan. Et pendant aussi. On a beaucoup parlé et c’était cool de sa part.

Le rôle des meneurs de jeu va être plus que jamais de mettre la balle à l’intérieur, avec la présence de Victor Wembanyama au sein d’un secteur intérieur d’une richesse inédite dans l’histoire des Bleus, qu’en pensez-vous ?

On a Victor qui intègre le groupe cette année et c’est forcément une grosse nouveauté. J’ai hâte de pouvoir jouer avec lui. Quand on regarde le groupe, on a des armes à tous les postes. On a de la variété. On a certains des meilleurs joueurs du monde à leur poste. Ils vont avoir une gravité qui va être super intéressante. Certaines équipes vont se préparer à ça mais ce sera à nous de trouver la meilleure stratégie pour aller loin.

Un des autres mots d’ordre du staff est la défense, qui est finalement votre meilleure carte de visite…

Bien sûr. C’est l’ADN de l’équipe. On le sent depuis le début des entraînements. On a cette volonté de défendre et d’être intense. Ça doit être à nouveau notre ADN.

Propos recueillis à l’INSEP

Frank Ntilikina Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 NYK 78 22 36.4 31.8 72.1 0.5 1.8 2.3 3.2 2.3 0.8 1.7 0.2 5.9 2018-19 NYK 43 21 33.7 28.7 76.7 0.3 1.7 2.0 2.8 2.4 0.7 1.3 0.3 5.7 2019-20 NYK 57 21 39.3 32.1 86.4 0.4 1.7 2.1 3.0 2.5 1.0 1.3 0.3 6.3 2020-21 NYK 33 10 36.7 47.9 44.4 0.2 0.8 0.9 0.6 1.4 0.6 0.3 0.1 2.7 2021-22 DAL 58 12 39.9 34.2 96.0 0.2 1.2 1.4 1.2 1.1 0.5 0.5 0.1 4.1 2022-23 DAL 47 13 36.4 25.4 66.7 0.2 1.2 1.3 1.2 1.4 0.3 0.6 0.2 2.9 2023-24 CHA 5 9 11.1 12.5 100.0 0.2 1.0 1.2 0.8 0.8 0.0 0.2 0.0 1.0 Total 321 17 36.9 32.0 76.2 0.3 1.5 1.8 2.2 1.9 0.7 1.0 0.2 4.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.