Jamal Murray va prolonger pour 209 millions de dollars

À Denver, on entend bien repartir à la conquête du titre perdu, et la direction compte s’appuyer sur le même noyau dur avec Nikola Jokic, Aaron Gordon, Michael Porter Jr, et donc Jamal Murray.

Sans surprise, les dirigeants de Denver vont casser leur tirelire pour conserver leur meneur de jeu puisque selon The Athletic, ils discutent d’une prolongation de contrat de 209 millions de dollars sur quatre ans !

Ce nouveau contrat liera le Canadien aux Nuggets jusqu’en 2029. A ses côtés, Nikola Jokic est sous contrat jusqu’en 2028, mais il devrait, sans aucun doute, signer une nouvelle prolongation de contrat dès qu’il en aura la possibilité.

Le bourreau des Lakers

Jamais All-Star, Jamal Murray va entamer la saison prochaine la dernière année de son contrat de 170 millions de dollars sur cinq ans, signé en 2019.

Depuis l’ancien arrière de Kentucky s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs à son poste, et il reste d’ailleurs sur sa meilleure saison en carrière avec 21.2 points, 6.5 passes et 4.1 rebonds de moyenne.

C’est surtout en playoffs que Jamal Murray est un joueur d’exception, et cette année, il a doublement crucifié les Lakers et il est même devenu le premier joueur de l’histoire à inscrire deux « game winners » dans la même série.

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 2023-24 DEN 59 32 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 Total 469 31 45.2 38.0 86.7 0.8 3.0 3.8 4.5 1.8 1.0 2.0 0.4 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.