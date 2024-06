La LeBron 21 se met aux couleurs du… canapé de sa grand-mère !

On arrive sur la fin de saison, et il faut croire que les créateurs de Nike commencent à se creuser les méninges pour essayer de trouver de nouvelles idées de coloris. Ces derniers ne manquent pourtant pas d’innover, comme la fois où la LeBron 18 avait été habillée d’un coloris en hommage à la boisson préférée de LeBron James, ou même sur la LeBron 21, avec une belle collection inspirée des fonds marins de la planète bleue.

La 21e chaussure signature de LeBron fait partie des modèles les plus pourvus en nouveaux coloris cette saison. Celle-ci va donc se terminer par deux nouvelles versions pour le moins originales, inspirées de la couleur et des motifs qui habillaient… les canapés de la grand-mère de LeBron James !

Les deux tiges en mesh seront ornées des mêmes motifs floraux, ressortant en rouge sur la première paire en noir et vert, avec logos et signatures en vert clair, et en rose sur la deuxième paire, quant à elle complétée par du bleu clair et du vert.

Les deux LeBron 21 au coloris baptisé « Grandma’s Couch » ne disposent pas encore d’une date de sortie officielle. Son prix devrait avoisiner les 200 euros.

(Via SneakerNews)