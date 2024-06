Du daim pour la LeBron 21 version « The Shop »

Depuis déjà six ans, LeBron James et HBO collaborent pour l’émission « The Shop » où des personnes célèbres de tous horizons abordent des sujets de société ou leurs carrières respectives au sein d’un salon de coiffure. Pour terminer la saison 2023-2024, Nike a mis l’émission TV à l’honneur avec un coloris « The Shop » de la nouvelle LeBron 21.

La tige en daim se présente avec un dégradé beige du clair à l’avant au foncé vers l’arrière. Le talon en noir fait ressortir une paire de ciseau en référence au programme co-produit par LeBron James. Enfin, la semelle se décline entre le blanc et noir avec un revêtement extérieur translucide.

La LeBron 21 « The Shop Nobility » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 220 euros.