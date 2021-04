Nike prêt à trinquer avec la « Lebronold Palmer »

Connaissiez-vous la passion de LeBron James pour l’Arnold Palmer, une boisson qu’on pourrait comparer au thé glacé au citron ? Nike en a eu vent et a créé une version toute particulière pour l’occasion sur le modèle de la Lebron 18 low : la « Lebronold Palmer » !

Avec des coloris qu’on qualifiera de « tropicaux » pour dynamiser le design habituel, doté de teintes de vert, de touches d’orange, pour faire ressortir la virgule notamment, et d’imprimés « floraux ». On est à la limite de l’hommage caché pour le Mojito !

La semelle, principalement blanche et orange, et la tige en vert foncé complètent une paire au thème original mais plutôt réussie. À paraître en 2021 au prix de 160 dollars sur le sol américain.

(Via NiceKicks)

