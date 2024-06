Le titre NBA des Celtics dope l’économie locale

La 18e bannière des Celtics ne contribuera pas seulement à la légende de la franchise. Le sacre de Jayson Tatum et ses coéquipiers est également une chance pour l’économie de Boston en général, et le quartier qui entoure le TD Garden en particulier.

Plus les Celtics se rapprochaient du titre, plus l’engouement s’est fait ressentir pour les commerçants locaux. La ville a bénéficié de la ferveur des habitués de la salle des Celtics, mais pas que…

« Au fur et à mesure que l’on avance dans les tours, l’impact économique s’accroît, avec davantage de ‘visiteurs’ venant au TD Garden », souligne Martha Sheridan, la présidente de Meet Boston, l’une des offices de tourisme de la région. « Nous sommes une ville de sport et le tourisme sportif y est vraiment important. Personne ne s’en plaint à Boston. »

Six millions de dollars de recettes par match des Finals

Effectivement, les commerçants n’ont pas à se plaindre. Comme les hôtels qui ont affiché un taux de remplissage de 90% en juin. Mieux encore, selon Martha Sheridan, chaque match des Finals a généré 6 millions de dollars de chiffres d’affaires pour l’économie locale.

Au total, sur les deux mois de playoffs, la Chambre de commerce de l’agglomération de Boston estime à 50 millions de dollars les revenus liés aux rencontres des Celtics.

« Tant qu’une de ces équipes, les Bruins (NHL) ou les Celtics, participe aux playoffs, vous n’obtiendrez pas un impact de +20% en une journée, mais vous obtiendrez un bénéfice économique continu, car de plus en plus de gens, non seulement vont assister aux matches, mais ils vont aussi y rester après » ajoute Gregory Stoller, Maitre de Conférence de la Questrom School of Business.

À titre de comparaison, à Denver, les matchs à domicile des Finals 2023 avaient généré un chiffre d’affaires de 25 millions de dollars. À Milwaukee, le titre de 2021 avait aussi provoqué un bond considérable de l’activité économique avec des revenus estimés à 28 millions de dollars pour les Finals, et près de 60 millions de dollars pour l’ensemble de la campagne des playoffs.