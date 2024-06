Les Nuggets cherchent leur nouveau Rocky

Avec « Benny the Bull » à Chicago, ou « Coyote » à San Antonio, « Rocky », à Denver, est sans doute une des mascottes les plus connues de la NBA. Et des mieux payées, si bien que des rumeurs parlaient même d’un salaire astronomique pour le poste, qui approcherait le million de dollars ! Même si la vérité est, on le sait, plus basse.

CBS News annonce en tout cas que les Nuggets cherchent un nouveau salarié, d’ici le 1er septembre, pour enfiler le costume du lion des montagnes.

Quelles qualités sont demandées pour ce poste ? Savoir jouer au basket – au moins shooter et dribbler – et jouir de trois années d’expérience dans le monde des mascottes. Les champions 2023 espèrent aussi tomber sur quelqu’un qui aurait une formation de gymnaste, un diplôme universitaire et qui mesure entre 1m65 et 1m75.

Quant au salaire, qui pourrait en motiver certains, nos confrères précisent que le futur Rocky pourrait toucher entre 70 000 et 130 000 dollars par saison. Une sacrée baisse par rapport aux 625 000 dollars du précédent Rocky…