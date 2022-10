Rocky, mascotte la mieux payée de NBA

Combien gagne une mascotte NBA ? Hoops Addict a fait un dossier très intéressant sur le sujet, repris par Boardroom, qui montre que la réponse est très fluctuante, avec une moyenne de 60 000 dollars annuels.

C’est « Rocky », le lion des montagnes des Denver Nuggets, qui gagne le plus d’argent avec un salaire annuel de 625 000 dollars. Parmi les mascottes les plus populaires de la ligue, il gagne donc plus de dix fois la moyenne de ses pairs alors que « Benny The Bull », la mascotte de Chicago, pointe à la deuxième place, avec 200 000 dollars par an. Cette dernière a pourtant la prime de l’ancienneté, puisqu’elle apparait aux matchs des Bulls depuis 1969 !

« Gorilla », la mascotte des Phoenix Suns, gagne également 200 000 dollars par an. C’est Bob Woolf, un professeur de gymnastique, qui se glisse dans le costume, ayant participé à plus de 1 200 matchs.

Derrière, on retrouve « Clutch », la mascotte de Houston, avec 100 000 dollars par saison, ainsi que « Hugo The Hornet », la mascotte de Charlotte, au même prix grâce à son forfait de 1 500 dollars par apparition. Pour le reste, Hoops Addict indique que « Moondog », la mascotte de Cleveland, « Harry The Hawk », la mascotte d’Atlanta et « Rumble The Bison », la mascotte d’Oklahoma City sont payés à l’heure, via des forfaits allant de 300 à 650 dollars.