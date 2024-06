Josh Giddey aux Bulls « pour exploiter son potentiel »

En difficulté cette saison, et même renvoyé sur le banc en playoffs, Josh Giddey avait besoin de changer d’air, et à 21 ans, le voilà qui débarque aux Bulls. Echangé contre Alex Caruso, le jeune Australien a confirmé qu’il avait demandé à partir, déterminé à ne pas sortir du banc.

« J’ai simplement dit à Sam Presti qu’à ce stade de ma carrière, à 21 ans, ce n’était pas quelque chose que j’avais très envie de faire », confirme Josh Giddey. « Il l’a tout à fait compris et, tout au long du processus, nous avons été ouverts et honnêtes l’un envers l’autre…. Il l’a compris. Nous avons travaillé ensemble tout au long du processus et il m’a envoyé au bon endroit. Il n’y avait rien de négatif… C’est juste que le Thunder est trop bon, avec plusieurs joueurs capables d’avoir la balle en main. Je devais m’adapter et apprendre à faire autre chose. »

Faciliter le jeu des autres

Ce « bon endroit », c’est Chicago où Josh Giddey a la possibilité d’avoir les clés du camion. Lonzo Ball reste convalescent, et l’Australien pense qu’il peut exploser aux Bulls.

« Cela allait être difficile d’exploiter tout mon potentiel, à mon avis, dans une équipe comme OKC avec tant de gars talentueux qui avaient besoin de la balle dans les mains, et qui étaient excellents avec la balle dans les mains », poursuit JOsh Giddey. « Un changement de décor allait peut-être me permettre d’en faire plus. Je suis fier de pouvoir rendre le jeu facile pour tout le monde, d’être capable d’impliquer les gars, de distribuer le ballon et de mettre les autres joueurs en confiance autour de moi. Et c’est difficile de faire cela dans un rôle où le ballon n’est pas souvent dans vos mains … C’est probablement ce qui m’importe le plus en arrivant ici. Je veux être le meneur de jeu qui privilégie la passe ».

Et que pense-t-il de sa nouvelle formation, où les incertitudes demeurent puisque DeMar DeRozan est free agent, et que Zach LaVine est proposé partout ?

« C’est une équipe très talentueuse. Du premier au dernier joueur », assure-t-il. « Il y a évidemment Zach, Demar… Coby a été génial, et il a vraiment émergé l’année dernière. Il y a Pat Williams, et puis les jeunes… Il y a beaucoup de talent dans cette équipe. J’ai hâte d’arriver, d’essayer de m’intégrer dans cette équipe. Je n’enlèverai rien à personne, mais j’aiderai cette équipe à continuer à grandir et à s’améliorer. »