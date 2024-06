Les Warriors cherchent le bon échange pour s’améliorer

Les Warriors ont manqué les playoffs cette saison, deux ans après avoir été sacrés. La franchise a donc une priorité : retrouver les premières places de la conférence Ouest. Sauf qu’en plus de penser à cela, les dirigeants ont énormément de dossiers à gérer dans les prochains jours.

Il y a évidemment la prolongation de Klay Thompson, le contrat de Chris Paul, la Draft, et ces décisions auront une influence sur la suite.

« Oui, tout le monde passe des coups de fil en ce moment, que ce soit pour des tours de Draft ou pour des joueurs », explique Mike Dunleavy, le GM des Warriors, quand on lui demande si des équipes sont intéressées par les jeunes de Golden State. « C’est une bonne chose que les téléphones sonnent, que nos joueurs soient ciblés. C’est bon signe pour leur niveau et leur qualité. Cela ne signifie pas pour autant qu’on est engagé là-dedans. »

Pourtant, quand on connaît les finances de la franchise, un transfert n’est-il pas la meilleure option pour les Warriors, afin d’améliorer la qualité de leur effectif ?

« Je crois beaucoup en la progression interne. Je pense que nos jeunes ont une grosse chance de progresser. C’est ça le principal », poursuit le dirigeant. « Mais c’est dur de faire des transferts en NBA actuellement. Beaucoup d’équipes sont intelligentes, elles savent ce qu’elles font. Pour faire un transfert qui convient aux deux camps, ce que tout le monde veut, c’est dur. On va explorer tout ça. Il y a beaucoup de discussions mais je ne veux pas m’avancer et dire qu’il y aura un gros transfert. C’est possible, et si c’est le cas, très bien. Sinon, ce n’est pas une obligation de le faire. »

Profiter encore quelques temps de Stephen Curry

Les finalistes 2024, Boston et Dallas, ont prouvé qu’avec quelques retouches, une équipe peut changer de dimension. Mais Mike Dunleavy ne veut pas appuyer trop rapidement sur le bouton « échange ».

« Il faut trouver le bon joueur qui vous convient et non pas simplement avoir des joueurs disponibles. J’appelle tout le monde, mais si le joueur n’est pas disponible et qu’il n’y a pas de prix, il n’y a pas d’échange possible », résume-t-il. « On doit être réaliste, je ne veux pas exagérer les choses. Il faut être patient et être conscient du temps qu’il reste avec Stephen Curry, Draymond Green et, on l’espère, Thompson. Ces gars vieillissent et, un moment donné, ils ne pourront plus jouer le titre. Je ne pense pas qu’on en soit là, mais ça sera un jour le cas. »

Sans oublier que Joe Lacob, le propriétaire de la franchise, espère faire des économies dans les prochaines années. Les Warriors sont l’équipe qui paye le plus de « luxury tax » cette année et ont même récemment engagé un spécialiste des salaires pour aborder le futur, avec les nouvelles règles (plus punitives) mises en application.

« Joe Lacob a une idée sur les dépenses qu’il veut faire mais si on lui présente une situation où il doit dépenser beaucoup et avoir une grosse équipe, je pense connaître sa réponse », glisse le GM.

Alors, pour conclure, les Warriors vont-ils évoluer durant cette intersaison, alors que la rumeur Paul George s’intensifie ? « Les choses peuvent toujours changer. La Draft va arriver et des choix deviennent disponibles. Mais au fond, je suis assez à l’aise avec le groupe que l’on possède », conclut Mike Dunleavy.