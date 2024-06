Kevon Looney parti pour rester chez les Warriors

L’intersaison s’annonce mouvementée à Golden State car, outre la re-signature (complexe) de Klay Thompson et le dossier Chris Paul, les dirigeants doivent trancher cette semaine au sujet de l’avenir de Kevon Looney.

Présent chez les Warriors depuis 2015, le pivot n’est pas encore assuré d’y revenir la saison prochaine, puisque seuls 3 des 8 millions de dollars de son contrat sont pour le moment garantis. Pour alléger ses finances, la franchise pourrait décider de se séparer de son vaillant soldat, qui ne manquerait alors pas de prétendants sur le marché.

Sauf que, d’après The Athletic, Golden State n’envisagerait pas de libérer Kevon Looney, mais plutôt de garantir pleinement son salaire pour la saison 2024–25. S’offrant, dès lors, la possibilité de l’intégrer à un transfert pour se renforcer dans les semaines à venir…

Parmi les joueurs privilégiés et de confiance de Steve Kerr, le triple champion NBA de 28 ans a progressivement disparu de la rotation des Warriors cette saison (4.5 points, 5.7 rebonds et 1.8 passe en 16 minutes). Mais son leadership reste apprécié et sa voix reste écoutée, d’autant plus pour aider le jeune Trayce Jackson-Davis.

Kevon Looney Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 GOS 5 4 57.1 50.0 0.0 0.8 1.2 2.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 1.8 2016-17 GOS 53 8 52.3 22.2 61.8 0.8 1.5 2.3 0.6 1.2 0.3 0.3 0.3 2.6 2017-18 GOS 66 14 58.0 20.0 54.5 1.3 2.0 3.3 0.6 1.6 0.5 0.5 0.9 4.1 2018-19 GOS 80 19 62.5 10.0 61.9 2.4 2.8 5.2 1.5 2.6 0.6 0.6 0.7 6.3 2019-20 GOS 20 13 36.7 7.1 75.0 1.4 1.9 3.3 1.0 1.7 0.6 0.6 0.3 3.4 2020-21 GOS 61 19 54.8 23.5 64.6 1.9 3.4 5.3 2.0 2.2 0.3 0.6 0.4 4.1 2021-22 GOS 82 21 57.1 0.0 60.0 2.5 4.7 7.3 2.0 2.6 0.6 0.8 0.6 6.0 2022-23 GOS 82 24 63.0 0.0 60.6 3.3 5.9 9.3 2.5 2.7 0.6 0.6 0.6 7.1 2023-24 GOS 74 16 59.7 0.0 67.5 1.9 3.7 5.7 1.8 2.1 0.4 0.7 0.4 4.5 Total 523 18 58.3 16.7 61.5 2.1 3.5 5.6 1.6 2.2 0.5 0.6 0.5 5.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.