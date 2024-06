Une première mi-temps historique pour Breanna Stewart

Le New York Liberty signe actuellement le meilleur début de saison de son histoire, enregistrant face aux Los Angeles Sparks une 14e victoire (98-88) sur ses 17 premières sorties !

Derrière Dearica Hamby (20 points, 6 rebonds, 5 passes), les Californiennes avaient pris l’avantage en début de deuxième quart-temps, mais le tandem Sabrina Ionescu – Breanna Stewart a remis les choses en ordre.

La première (24 points, 9 passes) a ainsi fait parler sa vision du jeu et son poignet de loin tandis que la seconde était partout (33 points à 12/19 au tir, 7 passes décisives, 6 contres, 3 interceptions), finissant les actions à 3-points ou poste bas. Elle a notamment inscrit 19 points dans le seul deuxième quart-temps, pour devenir la première joueuse de l’histoire de la WNBA à ponctuer une mi-temps avec plus de 20 points, 5 passes et 5 contres !

« Nous les laissions un peu s’accrocher », explique Breanna Stewart. « Il fallait s’assurer que j’ai la balle au poste. »

De quoi lancer tout le cinq de départ, avec 20 points à 6/7 de loin pour Kayla Thornton et 14 points, 13 rebonds mais aussi 5 passes décisives de Jonquel Jones.

Même sans aucun point (!) de la part du banc, le New York Liberty a donc vite repris le contrôle du match, pour continuer de talonner le Connecticut Sun (13 victoires – 2 défaites) au sommet de la ligue. Et ce alors que le club attend toujours le retour au jeu de Courtney Vandersloot, absente ces derniers matchs suite au décès de sa mère.