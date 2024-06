Pour Udonis Haslem, le Heat reste le principal challenger des Celtics à l’Est

Alors que Boston a fêté vendredi ces héros avec la traditionnelle parade dans les rues de la ville, sur le reste de continent nord-américain, on prépare la suite et on dresse déjà des plans pour faire tomber les Celtics, capables de créer une vraie dynastie.

Du côté de Miami, on peut compter sur ce bon vieux Udonis Haslem pour regonfler le moral des troupes. Présent sur le plateau d’ESPN « First Take », l’ancien poste 4 a donc prêché pour sa paroisse, rappelant l’hécatombe de blessures qui a miné le groupe durant toute la saison.

Il estime que le Heat mérite d’être cité parmi les principaux challengers des Celtics à l’avenir, au même titre que les Bucks du trio Lillard-Middleton-Antetokounmpo ou les Sixers du tandem Maxey-Embiid.

« Nous avons Duncan Robinson, Terry Rozier, Jimmy Butler, une jeune superstar en la personne de Bam Adebayo, une autre jeune superstar avec Tyler Herro… Jaime Jaquez Jr, Niko Jovic. Pourquoi personne ne parle jamais du Miami Heat ? », s’est-il interrogé. « Les quatre ou cinq dernières années, ça a été le Heat ou les Celtics. Milwaukee s’est mis sur les rangs, mais c’est toujours le Miami Heat ou les Boston Celtics qui l’emportent. Et nous avons la « Spoelstra Nostra ». Je me demande donc pourquoi personne ne parle jamais de Miami. Un Heat en bonne santé est une équipe qui peut défier Boston, car nous l’avons fait ces quatre dernières années. J’en ai marre de tout ça. La haine contre le Heat doit cesser ».

Le classique des années 2020

Même s’ils ont dû passer par le play-in ces deux dernières saisons, force est de constater que Miami fait office de prétendant sérieux depuis quatre ans avec deux finales NBA et une finale de conférence, avec à chaque fois des duels épiques face à Boston. Niveau expérience, les protégés de Pat Riley sont donc blindés, avec notamment leur leader Jimmy Butler, à qui il reste un an de contrat garanti, et un an supplémentaire en option.

Si le joueur de 34 ans pousse pour obtenir une prolongation de deux ans pour 113 millions de dollars, laissant planer le doute sur les intentions du Heat, qui n’a pour l’instant pas répondu à ses exigences, Udonis Haslem est quant à lui persuadé que « Jimmy Buckets » sera prêt pour reprendre la saison à fond.

« Nous savons que nous aurons notre meilleur joueur. Vous ne nous avez pas entendus dire qu’il allait partir quelque part. On vous a juste entendu dire qu’il allait quelque part. Aucun d’entre nous n’a jamais dit ça. Alors quoi, ce n’est pas assez sexy pour vous parce que tout ce qu’on fait, c’est gagner ? Parce qu’on gagne avec des gars que vous ne connaissez pas », a-t-il encore pesté.

Udonis Haslem en a également profité pour répondre à la petite pique de Jayson Tatum qui, interrogé par Brian Scalabrine, a affirmé que les voyages à Miami sont « toujours faciles », alors que les Celtics sont justement venus fêter leur titre… à Miami.

« Je pense qu’il est encore bourré de la fête du titre. Il n’y a pas moyen qu’il puisse croire un truc pareil. Disons que c’est ce qu’il était supposé dire. Félicitations aux Boston Celtics. Je ne vais pas faire le hater, on a bien vu qu’ils sont les champions. On va revenir en bonne santé et on verra bien ce qui se passera ».