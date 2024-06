Pour Stan Van Gundy, la mission de JJ Redick sera difficile mais pas impossible

Parmi les anciens coachs de JJ Redick, promu coach principal aux Lakers cette semaine, Stan Van Gundy est peut-être le mieux placé pour évoquer la reconversion de l’ancien sniper, qui va donc connaître sa première expérience sur un banc dans un environnement sous haute pression.

Stan Van Gundy a en effet eu JJ Redick sous ses ordres pendant cinq saisons, au Magic, et il en avait fait l’un des chouchous de l’Amway Center à l’époque où Orlando jouait les premiers rôles à l’Est. Déjà à l’époque, il avait décelé chez lui sa soif d’apprendre du jeu et cette fibre du coaching.

« Il avait déjà une approche cérébrale du jeu lorsqu’il était joueur. Il en connaissait tous les aspects, parce qu’il en avait besoin. Il n’était pas très athlétique, donc il devait vraiment connaître tous les aspects du jeu et les appliquer », a-t-il expliqué. « Il suffisait de l’écouter parler pour comprendre à quel point il connaissait le jeu. Je ne le savais pas, mais même à l’époque où il jouait, il se préparait peut-être déjà à devenir un jour coach ».

Les Lakers face à une grosse concurrence

Le frère de Jeff Van Gundy a reconnu que pour une première comme « head coach », JJ Redick se retrouve confronté à défi très difficile. Mais d’après lui, sa réussite sera d’abord conditionnée aux objectifs des Lakers.

« Leurs attentes ont été irréalistes au regard de leur effectif ces dernières années. De ce que j’ai vu, ce n’était pas une très bonne équipe. Sur la base de leur effectif actuel, je pense que leur plafond pour l’année prochaine serait probablement de finir 6e, peut-être 5e, s’ils restent en bonne santé et que d’autres équipes connaissent des pépins. Mais, en réalité, je pense qu’ils seront à nouveau une équipe de play-in », a-t-il ajouté. « J’espère que JJ sera jugé sur la base de ce que j’estime être une attente juste. Si c’est le cas, je pense que ça ira pour lui. S’il est jugé par des gens qui pensent ‘OK, on a LeBron James et Anthony Davis, on doit pouvoir se battre pour le titre’, alors ce sera une toute autre histoire ».

En revanche, son âge et son inexpérience ne constitueront pas forcément un frein. Les exemples sont nombreux, à commencer par le récent champion NBA Joe Mazzulla (35 ans), même s’il a fait trois saisons en tant qu’assistant coach à Boston avant de devenir coach principal. On peut également mentionner Doc Rivers, Steve Kerr ou encore Jason Kidd, qui ont directement été intronisés à la tête d’une équipe sans avoir été assistants, et qui ont su relever le défi.

Encore une fois, pour la grande première de JJ Redick aux Lakers, il sera avant tout question d’objectivité.

« Il n’y a pas de formule miracle pour devenir head coach en NBA. Il y a beaucoup de chemins différents à suivre. Je pense que JJ fera du bon travail tant que les attentes des Lakers seront raisonnables, ce qui n’a pas été le cas depuis longtemps », a conclu SVG.