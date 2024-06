La nouvelle salle des Clippers choisie pour les JO 2028

Après Paris, c’est Los Angeles qui accueillera les Jeux olympiques et paralympiques d’été en 2028, et le comité d’organisation a choisi l’Intuit Dome pour les épreuves masculine et féminine de basket.

Il s’agit de la nouvelle salle des Clippers. Elle se situe à Inglewood, près de l’ancien Forum où évoluaient les Lakers de Magic Johnson. C’est d’ailleurs dans cette salle qu’avaient eu lieu les épreuves de basket en 1984.

C’est une nouvelle réussite pour Steve Ballmer et les Clippers puisque leur salle a déjà été choisie pour accueillir le All-Star Game 2026. Initialement, les épreuves olympiques de basket devaient se dérouler à la Crypto.com Arena, mais le comité d’organisation a profité de la construction de l’Intuit Dome.

C’est désormais la gymnastique qui se déroulera dans la salle des Lakers. Un changement de programme qui va permettre d’économiser des dizaines de millions de dollars selon le Los Angeles Times.

À noter qu’aux JO 2028, la natation prendra place au SoFi Stadium, le stade des Rams (NFL), avec un bassin de 50 mètres de long et la possibilité d’accueillir 38 000 spectateurs. Ce sera un record pour les épreuves de natation. Initialement, la natation devait se tenir sur le campus de USC, comme aux JO de 1932 et de 1984.