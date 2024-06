Kel’el Ware sera lui aussi dans la « Green Room »

La « Green Room » commence à se remplir. Douze premiers noms avaient été annoncés, dont ceux de trois Français, rien que ça : Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr et Tidjane Salaün. Et d’autres viennent de suivre avec notamment celui de Kel’el Ware.

Le pivot des Hoosiers d’Indiana (2m13, 110 kilos) a été lui aussi invité, annonce Jonathan Givony. Le monsieur Draft d’ESPN ajoute encore trois noms : Carlton « Bub » Carrington, DaRon Holmes et Tristan Da Silva. Ce sont ainsi 24 joueurs qui ont été invités, même si Zach Edey a déjà refusé, pour rester avec ses coéquipiers.

Kel’el Ware sort d’une saison réussie, sous les ordres de Mike Woodson. Il a tourné à 15.9 points, 9.9 rebonds et 1.9 contre de moyenne. Surtout, il affiche de solides pourcentages : 58% de réussite au shoot et même 42% à 3-pts (40 tentatives). S’il n’est pas véritablement une menace offensive de loin, ni un attaquant naturel, il possède un geste très correct pour un grand et, près du cercle, il est très intéressant.

Très fluide et mobile dans ses mouvements, il est surtout une grosse présence en défense et semble prêt à peser en NBA dès sa première saison dans ce domaine.