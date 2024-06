La Jordan Legacy 312 Low parée pour les Jeux Olympiques

Deux ans après la sortie des premiers modèles tige basse, la Jordan Legacy 312, inspirée à la base par les Air Jordan 1 et Air Jordan 3 mais aussi la Nike Air Alpha Force Low avec son strap recouvrant les lacets, fait son grand retour en 2024.

A l’approche de l’été, le modèle hybride qui possède pour particularité d’avoir les deux logos, Nike et Jordan Brand, sur sa tige, revient donc en version « Low ». Après la « Coconut Milk », et la « Glacier Blue » avec un léger clin d’œil à l’université de North Carolina, voici l’incontournable Jordan Legacy 312 Low « Olympic » à l’approche des Jeux de Paris 2024.

Le modèle fait surtout la part belle à Team USA avec une base en cuir blanc et bleu marine pour composer la tige, une touche de rouge sur les logos comme le « Swoosh » sur l’empeigne ou le « Jumpman » sur le talon. L’ensemble est complété par le motif « éléphant » en gris et bleu marine, et repose sur une semelle intermédiaire blanche et grise, et une semelle extérieure en bleu marine.

La Jordan Legacy 312 Low « Olympic » est attendue pour le courant du mois de juillet au prix de 145 euros.

(Via NiceKicks)