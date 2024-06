Un clin d’œil à UNC sur la Jordan Legacy 312 Low

Deux ans après la sortie des premiers modèles tige basse, la Jordan Legacy 312, inspirée à la base par les Air Jordan 1 et Air Jordan 3 mais aussi la Nike Air Alpha Force Low avec son scratch recouvrant les lacets, fait son grand retour en 2024. C’est même devenu un classique parmi les nombreux modèles hybrides développées depuis en co-branding entre Nike et Jordan Brand.

A l’approche de l’été, la Air Jordan 312 Low est de retour. Après la version « Coconut Milk », on devrait notamment ce coloris « Glacier Blue », avec un léger clin d’œil à l’université de North Carolina.

La tige blanche est ici assortie de superpositions en daim avec deux teintes de gris entre l’avant et l’arrière de la chaussure. Le logo Nike sur l’empeigne et le scratch recouvrant les lacets ressortent également en gris. Le léger clin d’œil au bleu « UNC » se trouve sur la partie arrière de la semelle intermédiaire, sur l’inscription « Nike » figurant sur le scratch et sur le « Jumpman » sur le talon.

La Jordan Legacy 312 Low « Glacier Blue » pourrait sortir dans les prochaines semaines, au prix de 210 dollars.

(Via SneakerNews)