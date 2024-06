Les frères Wagner sont impatients de vivre l’expérience olympique

MVP du TQO pour les Jeux Olympiques de Tokyo, Moritz Wagner n’avait pourtant atteint qu’une modeste 8e place au Japon avec la Mannschaft. Ce n’est qu’une fois son frère avec lui dans la sélection que l’Allemagne s’imposera lors de la Coupe du Monde 2023.

Une victoire sur laquelle l’Allemagne pourra capitaliser à Paris. Pourtant, les frères Wagner sont déjà très heureux de tout simplement participer aux Jeux Olympiques. « C’est un rêve qui devient réalité pour moi en tant que joueur, » estime Franz Wagner. C’est également le cas de Moe. « Vous allez aux Jeux, vous ne pouvez pas être perdants, » ajoute-t-il.

Profiter de l’expérience olympique

Ce sera la première fois que les frères Wagner vivront les Jeux Olympiques ensemble puisque Franz venait tout juste de passer pro en 2021. Une compétition que le cadet a hâte de découvrir avec ses coéquipiers.

« Chaque année dans cette équipe, je suis simplement heureux d’être avec les gars », clame Franz Wagner. « Honnêtement, c’est notre recette : passer un bon moment ensemble. Notre alchimie est ce qui fait que nous sommes vraiment bons en tant qu’équipe. C’est ce qui m’excite le plus. »

« Profiter », Franz Wagner semble en avoir fait son mot d’ordre pour sa première compétition olympique.

« Nous voulons aussi jouer au basket avec succès, mais cela viendra avec le bon état d’esprit et la bonne concentration », reprend Franz Wagner. « Plus important encore, je veux simplement profiter de mon temps et profiter de toute cette expérience. »

Troisième podium de suite ?

L’Allemagne comptera bien obtenir son meilleur résultat aux J.O. lors de l’édition 2024 en battant la 7e place des Jeux de Barcelone en 1992. La sélection pourrait réaliser un troisième podium en autant de compétition après la 3e place à l’EuroBasket en 2022 et le Coupe du Monde remportée en 2023.

« Cela devrait aussi donner beaucoup de confiance aux autres gars de l’équipe », affirme Franz Wagner. « Mais il faudra aussi comprendre que le tournoi est terminé, que nous voulons évidemment bâtir dessus, mais nous devons nous améliorer en tant qu’équipe, c’est important. »

L’aîné, Moe Wagner, rêve même de remporter la compétition. Pour ce faire, ils devront commencer par sortir du groupe B également composé de la France, du Japon et du vainqueur du TQO en Lettonie (Géorgie, Philippines, Lettonie, Brésil, Cameroun, Monténégro). Avant des quarts de finale qui pourraient être épiques, avec possiblement des duels face à la grosse armada des Etats-Unis, la Serbie, le Canada ou encore l’Australie…

« Évidemment, gagner là-bas serait un énorme accomplissement », considère Moe Wagner. « C’est l’une des choses les plus cool que vous puissiez faire en tant qu’athlète. C’est tellement différent de toute autre compétition sportive à laquelle vous participez. »