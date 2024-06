Une date de sortie pour la D.O.N. Issue #6

Comme il en a pris l’habitude au cours de sa carrière, Donovan Mitchell a maintenu la tradition en dévoilant sa nouvelle chaussure signature pour ses débuts en playoffs. Cette année, c’est la D.O.N. Issue #6 qui a donc brillé aux pieds de l’arrière des Cavs, et qui vient d’être officiellement présentée par adidas.

La tige reste de composition assez classique, avec une base en mesh respirant superposée de renforts parcourant sur la partie supérieure et agissant sur le maintien, avec trois bandes ressortant discrètement sur l’empeigne. La semelle est assortie d’un amorti Lightstrike au niveau du talon et Lightstrike Pro sous l’avant du pied.

La nouvelle « D.O.N. » (pour « « Determination Over Negativity ») devrait sortir directement avec quatre premiers coloris disponibles, en noir et rouge, violet et noir, vert et orange, et enfin un modèle version « dégradé » allant du violet au rose, le premier porté par Donovan Mitchell.

Sa date de sortie a également été officialisée, il faudra attendre le 1er juillet pour voir la D.O.N. Issue #6 investir le marché mondial. Son prix est annoncé à 120 dollars.

(Via NiceKicks)