Payton Pritchard refait le coup du tir au buzzer pour assommer les Mavericks

C’est ce qu’on appelle récidiver. Payton Pritchard n’avait pas tout donné avec son tir au buzzer dans le Game 2, il n’a pas tout donné non plus lors des minutes du long « garbage time » du Game 4.

Car juste avant la mi-temps de ce dernier match des Finals, le meneur remplaçant a envoyé une ogive depuis son propre camp pour porter l’avantage de son équipe à 21 points.

« Payton (Pritchard) est l’un des meilleurs compétiteurs et une de mes personnes préférées au monde, » affirme Joe Mazzulla. « Simplement par son professionnalisme et la fierté qu’il a pour ce genre de choses. Il a vraiment grandi cette saison, il peut peser des deux côtés du terrain, il nous a fait gagner des matchs. »

Bien qu’il soit cantonné à un rôle de remplaçant et que les minutes diminuent en playoffs, Payton Pritchard a tout de même saisi les opportunités qu’on lui a données pour faire des différences.

« Vous savez, lorsque les playoffs démarrent, les schémas changent, les choses changent, » poursuit l’entraineur des Celtics. « Mais ces gars doivent vous gagner des moments dans les matchs et Payton l’a fait deux fois. C’est aussi important que n’importe quelle autre action de la série ou des playoffs. »

Le sang-froid

Certes, l’écart était déjà creusé pour les Celtics au moment où Payton Pritchard a dégainé, mais le tir a remis un coup sur la tête des Mavericks. Surtout, il n’est pas évident de rentrer et de prendre ce tir sans rythme pour ce qui est sa seule action du match.

« C’était magnifique. Il a fait ça, et vous jetez un coup d’œil à l’autre équipe, et vous voyez que c’est un tir qui vous brise le moral, et puis cela nous a en quelque sorte nourri, » juge Al Horford. « Mais Payton… ça résume tout. Il y a eu des hauts et des bas pour lui, en ne sachant pas à quoi s’attendre, quand il allait jouer, ou pas. C’est le genre de gars qui aime les moments importants, et c’est difficile parce que nous en avons beaucoup. »

Le 3-points au buzzer du remplaçant a aussi mis le feu TD Garden et à toute son équipe, qui a couru vers celui qui est en train de devenir un spécialiste en la matière, à l’image de Jayson Tatum et de leur « chest bump ».

« Nous avions un excellent plan de jeu en Finals, et puis tous les gars ont contribué, » estime Jaylen Brown « Comme Payton Pritchard, c’est irréel, n’est-ce pas ? Irréel… Il entre juste en jeu et envoie un tir mi-terrain. Ce mec, c’est une sacré légende. Merci à Payton Pritchard. »