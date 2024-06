Pritchard, cœur de lion

Il n’a inscrit qu’un seul panier en douze minutes dans ce Game 2 des Finals. Mais Payton Pritchard va s’en souvenir et ce shoot a pesé dans la victoire des Celtics. On est dans les derniers instants du troisième quart-temps.

Kyrie Irving était sur la ligne des lancers-francs et, après son passage, on se dirige vers un écart de six points, en faveur de Boston, avant le dernier acte. Mais le meneur de jeu remplaçant envoie une dernière tentative à 3-pts. Ça tombe dedans et le score est donc de 83-74 pour les Celtics. Neuf points, c’est déjà plus confortable.

« Je pense que l’action du match ne peut pas être ignorée : c’est le shoot de Payton Pritchard à la fin du quart-temps », juge son coach Joe Mazzulla. « On voit des joueurs dans la ligue ne pas prendre ces tirs, ou feinter de les prendre pour ne pas faire chuter leur pourcentage. Lui est fier de les tenter et ça fait gagner des matches. »

Ce n’est pas le premier tir de la sorte que Payton Pritchard marque depuis le début de sa carrière. Il avait même déjà fait le coup face aux Cavaliers au deuxième tour, dans le troisième quart-temps du Game 1.

« C’est son truc. Il n’a pas peur de ces shoots en fin de quart-temps », souligne Derrick White. « Ce fut un shoot important, qui nous a donné une dynamique. »

« J’étais prêt pour ce moment », poursuit le principal intéressé. « Joe Mazzulla m’a mis avec trois secondes à jouer. J’adore ces moments, je vis pour eux donc j’en ai pleinement profité. »

Payton Pritchard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 66 19 44.0 41.1 88.9 0.5 1.9 2.4 1.8 1.6 0.6 0.8 0.1 7.7 2021-22 BOS 71 14 42.9 41.2 100.0 0.5 1.4 1.9 2.0 0.9 0.4 0.6 0.1 6.2 2022-23 BOS 48 13 41.2 36.4 75.0 0.5 1.3 1.8 1.3 0.8 0.3 0.8 0.0 5.6 2023-24 BOS 82 22 46.8 38.5 82.1 0.9 2.4 3.2 3.4 1.3 0.5 0.7 0.1 9.6 Total 267 18 44.4 39.5 86.2 0.6 1.8 2.4 2.3 1.2 0.4 0.7 0.1 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.