À trois minutes de la fin, Kyrie Irving est allé saluer tous les Celtics

Il aurait pu rester sur son banc et ne rien faire. Au moment d’un challenge, favorable à Joe Mazzulla, les Mavs s’étaient retrouvés autour de Jason Kidd. Ce dernier, dont l’équipe était menée de 21 points à 2 minutes 30, a fini par sortir ses cadres et envoyer ses derniers remplaçants.

Kyrie Irving décidait tout de même d’aller faire un dernier tour de piste. Pour prendre dans ses bras Derrick White, Jrue Holiday, Sam Cassell, Kristaps Porzingis, Joe Mazzulla… Sous les huées du public de Boston, mêlées aux applaudissements aussi.

Après une rencontre encore difficile pour lui sur le parquet du Garden (15 points à 5/16 aux tirs), l’arrière des Mavs rappelle que cette finale était chargée en émotions pour lui. Du fait de revenir sur les terres d’une expérience peu concluante pour tout le monde.

« Toutes les séries l’ont été, tout simplement parce que je ne savais pas comment cela allait se passer et comment on allait réagir face à un peu d’adversité. On est finalement tombés sur une équipe qui nous a battus à la loyale », doit-il admettre.

Ce geste final envers son ancienne équipe ? « Quand j’ai serré la main de tout le monde, c’était plus un signe de respect pour leur parcours. Ils ont traversé une séquence incroyable de cinq ans au cours de laquelle ils sont allés au Game 7 ou ont perdu en finale (2022). Ils savent donc ce que signifie ce sentiment amer d’être ici à répondre à des questions sur l’année prochaine et je pense qu’ils se sont servis de tout cela comme d’une motivation », poursuit Kyrie Irving.

Lui-même, avant Dallas, a connu les défaites en finale NBA, dont celle de 2015 avec les Cavs, balayée par le titre historique de 2016 aux côtés de LeBron James.

Un modèle à suivre pour les Mavs

Pour expliquer la victoire des Celtics cette saison, Kyrie Irving met en avant le fait qu’ils n’ont « pas prêté attention aux récompenses personnelles. Ils se sont simplement rassemblés collectivement et ils étaient d’accord pour que chacun excelle dans son rôle et donne le meilleur de lui-même. »

Il s’arrête ainsi sur le trophée de MVP des Finals remporté par Jaylen Brown. Récompense qui, selon lui, aurait pu être partagée avec Jayson Tatum. « Ces deux gars ont été presque comme des élèves et sont maintenant devenus des professeurs à part entière. Je suis vraiment fier de les voir accomplir ça et aussi extrêmement motivé pour revenir à cette position dans les prochaines années avec mes gars. »

Et de gagner cette fois, en tirant les leçons de cette défaite incontestable. « Cette série nous a surtout appris ce qu’il faut faire pour non seulement revenir à ce niveau, mais aussi pour gagner à ce niveau. Les Celtics sont l’exemple parfait pour nous cette saison en raison de tout ce qu’ils ont dû affronter ces dernières années », conclut-il.

Kyrie Irving, le sage, a encore parlé.

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 1.0 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.3 1.9 0.6 27.0 2023-24 DAL 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 Total 729 34 47.4 39.3 88.6 0.8 3.2 4.0 5.7 2.3 1.3 2.5 0.4 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.