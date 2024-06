La première Nike GT Cut Cross débarque en France

L’année 2024 aura été riche en surprises pour la gamme GT Cut de la collection Nike GT, lancée il y a un peu plus de trois ans aux côtés de la Nike GT Run et de la Nike GT Jump. Il y aura eu la GT Cut 3 sortie en fanfare avec sa nouvelle mousse Zoom X, puis la Nike GT Cut Academy, présenté comme une version au prix plus abordable selon le modèle des deuxièmes lignes signature des stars de la NBA, et donc enfin cette toute dernière mouture, la Nike GT Cut Cross ! Les premières images de ce nouveau modèle viennent d’investir la toile, il ne reste plus qu’à Nike d’officialiser le tout.

Si la version « Academy » est vendue à 100 euros, soit moitié prix par rapport à la Nike GT Cut 3, la Nike GT Cut Cross se veut également comme un modèle alternatif « abordable ». On devrait noter des similitudes entre les deux modèles, comme la composition de la semelle, au niveau intermédiaire notamment avec une unité Zoom Air placée à l’avant du pied, sous deux épaisseurs de mousse superposées en guise de semelle intermédiaire, pour agir sur le confort, la réactivité mais aussi le maintien.

Pour le premier coloris proposé en France, baptisé « Golden Hour », on retrouve une tige entre cuir et mesh en violet pâle et blanc, avec d’infimes finitions en gris, présentes sur les logos « Swoosh » sur l’empeigne, ainsi que sur l’inscription « GT Cut Cross » sur la languette.

La version « Golden Hour » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 110 euros.