Deux nouveaux coloris pour la Nike GT Cut Academy

C’est une première dans la collection « Nike GT », la dernière Nike GT Cut 3 a bénéficié d’un modèle « Low cost », avec une coupe et des matériaux plus classiques, baptisé Nike GT Cut Academy.

Après avoir présenté un premier coloris « White Picante Red » similaire à la Nike GT Cut 3, Nike a sorti deux nouvelles versions. On retrouve d’abord un classique « White Black », avec une tige et une semelle en noir et blanc et un coloris « Football Grey », avec différentes teintes de gris, et quelques touches de violet, sur les contours du « Swoosh » par exemple ».

Les coloris « White Black » et « Football Grey » sont disponibles sur Basket4Ballers au prix de 100 euros.