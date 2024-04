La Nike GT Cut 3 fait dans le classique

Nike poursuit tout doucement son offensive avec la Nike Zoom GT Cut 3 avec la sortie d’un nouveau coloris en marge de la version « Dreamers ». Voici donc cette fois la Nike GT Cut 3 « Home Away » !

La marque à la virgule a fait dans le classique avec une tige principalement blanche recouverte d’un « Swoosh » noir. La partie avant de la semelle ressort également en noir.

Comme son nom l’indique, la Nike GT Cut 3 est la troisième création de la gamme « GT Cut », celle qui a été la plus plébiscitée par le grand public aux côtés des Nike GT Jump et GT Run. Le design et la coupe, plus basse, ont été repensés et la tige est complétée par des câbles Flywire pour un meilleur maintien à l’avant du pied, ainsi que des parois en TPU. La grande nouveauté de cette troisième édition, qui est aussi plus légère, réside dans sa semelle intermédiaire, composée d’une toute nouvelle mousse pour une chaussure de basket, la Zoom X.

Le coloris « Home Away » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.