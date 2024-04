C’est désormais la mode chez les équipementiers sportifs, de glisser chaque année quelques sneakers estampillées « Easter » avec les œufs de Pâques. Après la LeBron 21, c’est donc au tour de la Nike GT Cut 3 de sortir sa « version pascale » aux tons pastel.

La tige allie deux teintes de bleu sur les parties latérales et du vert à l’avant et sur la languette, avec des contours roses. Le Swoosh ressort en gris sur l’empeigne et l’ensemble repose sur une semelle blanche.

Comme son nom l’indique, la Nike GT Cut 3 est la troisième création de la gamme « GT Cut », celle qui a été la plus plébiscitée par le grand public aux côtés des Nike GT Jump et GT Run. Le design et la coupe, plus basse, ont été repensés et la tige est complétée par des câbles Flywire pour un meilleur maintien à l’avant du pied, ainsi que des parois en TPU. La grande nouveauté de cette troisième édition, qui est aussi plus légère, réside dans sa semelle intermédiaire, composée d’une toute nouvelle mousse pour une chaussure de basket, la Zoom X.

Baptisée « Dreamers », ce nouveau coloris de la Nike GT Cut 3 est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.