Avec les playoffs, Jalen Williams a vraiment découvert un autre monde

Ses playoffs sont terminés depuis maintenant trois semaines, mais Jalen Williams, le jeune ailier du Thunder, est toujours aussi connecté à la balle orange.

Alors que son petit frère Cody fait actuellement le tour du circuit NBA en vue de la prochaine Draft qui se rapproche à grands pas, Jalen Williams a également refait surface dans le podcast de son camarade JJ Redick où on lui a évidemment demandé de revenir sur sa fin de saison, et cette élimination en demi-finale de conférence face à Dallas.

Avec 17 points, 6 rebonds et 6 passes de moyenne contre les Mavs, le tout à 42% de réussite aux tirs dont 38% à 3-points, Jalen Williams est déçu de son rendement personnel, et encore plus du résultat final.

« C’était déjà super de pouvoir participer aux playoffs et de jouer au basket à un tel niveau, avec une telle intensité ! », relativise-t-il. « Personnellement, tout était nouveau. Je ne savais pas du tout à quoi m’attendre, donc tout était plus ou moins expérimental pour moi. J’essayais de voir ce qui marchait. »

« C’est la saison que j’ai le plus kiffée de ma carrière »

Face à Dallas, Jalen Williams estime que son équipe a pêché dans la rigueur et la discipline. Les joueurs du Thunder sont trop sortis de leur playbook habituel, sous la pression offensive redoutable des Texans.

« Défensivement, je pense qu’on a plutôt bien tenu le coup [face aux Mavs]. Le problème, c’est qu’on a craqué dans les moments clés dans un ou deux matchs, et on l’a payé cher ! Car ils réussissent à passer des runs qui font très mal, grâce à leur qualité à 3-points. Ce qui nous a sorti de nos habitudes de jeu. On a forcé certaines actions et, pendant ce temps-là, l’écart a continué d’augmenter en leur faveur » explique-t-il notamment.

Très mature après ses trois ans à la fac de Santa Clara, Jalen Williams a souligné l’importance de la santé du groupe pour en arriver là. Mais aussi la difficulté de la tâche, évoquant notamment Al Horford qui a vécu 15 campagnes de playoffs, et qui court toujours derrière son premier titre à 38 ans, même s’il est bien parti pour y parvenir…

« Je ne place pas trop d’importance sur la saison régulière, maintenant que j’ai fait les playoffs. J’ai pu vraiment voir où j’en suis en jouant en playoffs. Comme je ne suis pas vraiment content de ce que j’y ai proposé, je ne pense plus du tout à ce qui s’est [bien, ndlr] passé en saison régulière », conclut-il. « Collectivement, on a vécu une grosse saison de croissance, peu de personnes nous voyaient si haut. On a été dans les trois premiers toute la saison. On a passé un tour en playoffs et on a réalisé une série compétitive face à Dallas, en six matchs. Il y a beaucoup de bonnes choses à retirer. On va construire là-dessus. Tout le monde sait clairement ce sur quoi il doit bosser cet été. C’était vraiment une expérience géniale avec tous les gars, c’est la saison que j’ai le plus kiffée de ma carrière. »

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.6 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 Total 146 31 53.2 39.5 81.3 0.8 3.4 4.2 3.9 2.5 1.3 1.7 0.6 16.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.