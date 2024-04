Jalen Williams s’explique sur ses… aboiements !

Avec ses 13 points et 20 rebonds, Jonas Valanciunas a fait très mal au Thunder dans la première manche et, sans surprise, le Lituanien a essayé d’impressionner ses jeunes adversaires.

On l’a vu jouer des coudes, faire une grosse moisson au rebond offensif, et puis on l’a vu hurler sur Jalen Williams (19 points, 7 rebonds) alors que les deux se disputaient un ballon. Les arbitres ont déjà sifflé, mais les deux joueurs ne veulent pas lâcher le ballon. Jonas Valanciunas hurle et Jalen Williams lui répond en… aboyant !

« Jonas m’a crié au visage, et il m’a soulevé du sol… J’ai juste aboyé… Je n’en sais rien… » se marre l’ailier d’OKC. « Ce n’était que de la bonne énergie et c’était plutôt sympa. J’aboie en direction du public, et ils aboient à leur tour. Ce n’est que deux compétiteurs qui se donnent de l’énergie et luttent pour un ballon. C’est du basket de playoffs et rien d’autre. Au moment où il m’a soulevé du sol, je ne savais pas comment réagir, et j’ai aboyé ».



Tout le monde s’est mis à aboyer

En fait, cet aboiement ne date pas de cette rencontre, et c’est même devenu un rituel entre les Williams (Jalen et Jaylin) avec le public. Lorsqu’ils rentrent aux vestiaires, les deux aboient en direction du public, et les fans leur répondent. Même chose lors de la présentation de l’effectif en début de saison.

« C’est pour montrer qu’on est une meute » avait expliqué Jaylin. « Une bande de chiens. On est soudés. On avance ensemble, à cinq. On a demandé à Bismack de le faire. Puis un autre. Et tout le monde aboie désormais. »

Interrogé ensuite sur l’ambiance dingue du Paycom Center pour sa première en playoffs, il enchaîne ainsi : « Je ne m’attendais pas à ce qu’ils aboient aussi et on a des fans géniaux. Les meilleurs de la NBA, et c’était cool ».