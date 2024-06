Dereck Lively II n’a pas trouvé le public de Boston particulièrement bruyant

Le public de Boston a occupé quelques discussions depuis le début des Finals. Luka Doncic, avec son expérience en Europe, ne semblait pas impressionné quand Kyrie Irving, qui savait qu’il allait devoir rendre des comptes, a trouvé l’accueil assez discret. « Je pensais que ça allait être un peu plus bruyant ici », avait-il réagi après le Game 1.

Maintenant que la série s’envole vers le Texas et l’American Airlines Center, c’est Dereck Lively II qui y va de son commentaire sur les spectateurs celtes.

« Franchement, je n’ai pas trouvé que c’était si bruyant que ça », livre le pivot rookie. « Il y avait beaucoup de rumeurs sur le fait que le public de Boston allait être très bruyant, très hostile. Je pensais que ça serait pire. »

Boston n’a pas perdu à l’extérieur des playoffs

Dès lors, « sachant ça, on doit s’assurer d’y aller, d’être performant devant notre propre public », poursuit Dereck Lively II, qui espère inverser la tendance à Dallas, alors que lui et ses coéquipiers sont menés 2-0 et que les Celtics n’ont pas perdu à l’extérieur durant ces playoffs.

« On doit frapper les premiers », annonce-t-il. « Je trouve qu’on a fait un bon boulot pour défendre, pour répondre pendant la majorité de la deuxième manche. Ça s’est joué sur notre défense en dernier quart-temps, qui n’a pas été aussi bonne, sur nos lancers-francs et nos ballons perdus. »

Les deux derniers points sont justement ceux soulevés par Luka Doncic, qui avait fait son autocritique après la défaite dans le Game 2. « Je pense que mes pertes de balle et mes lancers-francs manqués nous coûtent le match. Je dois faire mieux dans ces catégories », avait résumé le Slovène des Mavericks, auteur d’un triple-double (32 points, 11 rebonds et 11 passes), mais avec 8 ballons perdus et 4 lancers-francs ratés.

Dereck Lively II Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DAL 55 24 74.7 0.0 50.6 2.5 4.4 6.9 1.1 2.6 0.7 0.9 1.4 8.8 Total 55 24 74.7 0.0 50.6 2.5 4.4 6.9 1.1 2.6 0.7 0.9 1.4 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.