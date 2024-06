Kyrie Irving a promis à Luka Doncic de « mieux jouer pour lui »

Face à une défense des Celtics très bien en place, les Mavericks se reposent sur les isolations de Luka Doncic et Kyrie Irving, et ce dernier n’a pas réussi à prendre le meilleur sur ses défenseurs.

Lors des deux matchs à Boston, il n’a ainsi compilé que 14 points de moyenne à 35% aux tirs et reste sur un 0/8 de loin lors des deux premiers matchs de ces Finals 2024.

Pourtant, Kyrie Irving avait plutôt bien entamé le Game 2 avant de s’effacer petit à petit face à la défense de Derrick White et Jrue Holiday. Par séquences, ce sont même les ailiers Jaylen Brown ou Jayson Tatum qui viennent freiner leur ancien coéquipier. Mais pour que Dallas renverse la série, « Uncle Drew » sait qu’il doit faire mieux.

« J’ai simplement dit à mon ‘hermano’ que je devais mieux jouer pour lui, à ses côtés », explique ainsi Kyrie Irving en référence à Luka Doncic, en amont du Game 3. « Pour que nous puissions atteindre notre objectif, nous devons tous les deux bien jouer et faire les petites choses, faire tout ce qu’il faut pour gagner. »

Le moment de passer au niveau supérieur

Kyrie Irving en est maintenant à 12 défaites consécutives contre les Celtics. Une série à laquelle il doit rapidement mettre fin s’il veut reproduire le scénario des Finals 2016 et remporter le titre.

« La première chose est d’accepter que je n’ai pas bien joué ou en tout cas, pas au niveau que je l’aurais souhaité, ni à la hauteur de mes standards, » concède l’ancien meneur des Celtics. « En étant de retour à Boston, j’avais un tel désir en moi de bien jouer. Je voulais être là pour mes coéquipiers. En tant que compétiteur, c’est frustrant. Mais je ne veux pas laisser cela s’infiltrer ou peser sur les autres décisions que je dois prendre en tant que joueur. »

Pour remporter des matchs et prolonger les Finals, l’ancien meneur des Cavaliers et des Nets devra élever son niveau de jeu et être plus productif, à l’image de ce qu’il a fait face aux Wolves en finale de conférence. Il en aura l’occasion dès ce soir en recevant, à Dallas… des Celtics invaincus à l’extérieur sur ces playoffs !

« Je peux sentir les enjeux augmenter un peu plus », admet Kyrie Irving, poussé sur sa main gauche par les défenseurs de Boston. « La pression est naturelle. Nous devons simplement continuer à nous soutenir les uns les autres, surtout lorsque les choses deviennent difficiles. Nous affrontons une grande équipe. Ils ne vont pas arrêter de nous presser, d’imposer leur rythme, de nous tester des deux côtés du terrain. Nous savons dans quoi nous nous engageons. Mais maintenant, nous devons l’élever à un niveau encore plus élevé, et cela commence par moi. »