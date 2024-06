Mark Cuban rêve de faire jouer les Mavericks en Israël

Actuellement, ce n’est évidemment pas le bon moment. Mais Mark Cuban, de confession juive, fait part d’un vœu pour l’avenir : que ses Mavs aient l’occasion de jouer en Israël.

« On aimerait vraiment amener les Mavs à un match amical contre l’Hapoel Jerusalem en Israël. Ce sera difficile à mettre en œuvre cet été en raison de la situation, mais à l’avenir, ce serait formidable », lâche ainsi celui qui dirige encore sportivement l’équipe, alors que la nouvelle propriétaire du club texan, Miriam Adelson, est israélo-américaine. Et qu’un de ses fils, Matan, a racheté l’Hapoel Jerusalem l’an dernier…

L’an passé, on avait d’ailleurs déjà évoqué un match de présaison des Nets à Tel Aviv mais les évènements des derniers mois rendent ce type de projet assez irréalistes. Difficile en effet d’imaginer la NBA revenir à court terme en Israël, alors qu’elle n’y a plus mis les pieds depuis 1984, quand les Phoenix Suns et les New Jersey Nets avaient disputé deux matchs chacun à Tel Aviv, contre l’Hapoel et le Maccabi. Il faut d’ailleurs rappeler que le premier match d’une franchise NBA contre un club extérieur à la ligue a eu lieu en Israël. En 1978, les Washington Bullets, champions en titre, s’étaient ainsi inclinés (98-97) face au Maccabi Tel Aviv, à Tel Aviv.

Mais au-delà de l’enjeu sécuritaire, une telle rencontre aurait une valeur symbolique forte pour les Mavericks, dans le cas où Kyrie Irving serait du voyage.

On rappelle que l’arrière des Mavs avait été suspendu il y a deux ans pour avoir fait la promotion d’un film aux tropes antisémites. « Kyrie adore Israël. Je n’ai jamais rencontré une personne avec autant d’amour en elle que lui. Il n’y a rien de mauvais en lui, il n’a pas de mauvaises intentions », désamorce déjà Mark Cuban.

Il ajoute, sur la philosophie de son joueur : « Il veut soutenir tout le monde, les Israéliens et n’importe quel autre groupe de personnes. Il recherche la paix. » Mark Cuban assure d’ailleurs qu’il a pu s’en faire l’idée en discutant de ce sujet brûlant avec l’intéressé, sensible à la question israélo-palestinienne depuis des années.