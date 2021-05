Marqué par la violence de la crise israélo-palestinienne, Kyrie Irving n’a pas la tête au basket

Avec ses 22 points à 9/16 au tir, Kyrie Irving a fait le job avec les Nets pour venir à bout de faibles Bulls et filer vers la 2e place de l’Est. Mais après le match, le meneur a expliqué ne pas vouloir parler de basket.

« Je ne vais pas vous mentir, les gars, beaucoup de choses se passent dans le monde, et le basket n’est tout simplement pas la chose la plus importante pour moi en ce moment », a-t-il expliqué. « Beaucoup de choses se passent à l’étranger. Nos peuples sont encore asservis à travers le monde, et il y a beaucoup de déshumanisation en cours. Je m’excuse donc de ne pas me concentrer sur vos questions. Il se passe trop de choses dans le monde pour que je ne parle que de basket. Je me concentre sur ce sujet la plupart du temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais il y a trop de choses qui se passent dans le monde pour ne pas en parler. C’est triste de voir ce qui se passe. Ce n’est pas seulement en Palestine, pas seulement en Israël. C’est partout dans le monde, et je le ressens. Je suis très empathique – envers toutes les races, toutes les cultures et de le voir, de voir tant de gens être discriminés, en fonction de leur religion, de la couleur de leur peau, de ce en quoi ils croient. C’est tout simplement triste. »

Alors que ce nouveau conflit a déjà fait 180 morts du côté palestinien, dont 52 enfants, et 9 morts côté israélien, dont 2 enfants, Kyrie Irving explique que les images des combats lui sont simplement insupportables.

« Je ne fiche pas de votre position sur le sujet – d’un côté ou de l’autre », a continué Kyrie Irving. « Si vous êtes un être humain, alors vous soutenez l’effort anti-guerre. Il y a beaucoup de gens qui perdent la vie – des enfants, beaucoup de bébés, et c’est ce sur quoi je me concentre. Donc si vous voulez me poser des questions sur le match, ce n’est pas vraiment mon souci, hormis de savoir que tout le monde a quitté le match en bonne santé et peut rentrer tranquillement chez lui, auprès de sa famille. »

On demande alors au meneur de Brooklyn comment il peut trouver un équilibre personnel entre le basket et ses engagements, s’il est autant marqué par les conflits lointains.

« C’est un boulot. J’ai été élevé comme un survivant » assure-t-il. « Ma famille vient du bas de l’échelle, dans le Bronx. Ils sont sortis de conditions de vie extrêmes. Je suis le produit de beaucoup de sacrifices. C’est un équilibre délicat car nous sommes dans une industrie dans laquelle beaucoup de gars survivent sans pouvoir parler de ce en quoi ils croient, ou alors avec des pincettes. Parce qu’ils doivent faire attention à l’argent, ou ce que les gens vont dire. Je pense simplement qu’on ne peut pas avoir peur de ce en quoi on croit. Il ne s’agit pas de digérer de l’information, d’avoir raison ou d’être politiquement correct. Il s’agit de faire ce que Dieu veut que nous fassions tous, c’est-à-dire nous en tenir à la bonne parole en traitant tout le monde avec respect, compassion et amour. »